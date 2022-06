'Heel Vlaanderen Bakt Kids' bijna van start bij MAX

MAX zendt het tweede seizoen van 'Heel Vlaanderen Bakt Kids' uit. Acht dappere amateurbakkers betreden de tent. Zes weken lang zal er een hevige bakstrijd plaatsvinden in de schaduw van het imposante Rubenskasteel in Elewijt.

In deze juniorbakwedstrijd gaan acht jonge bakkers het avontuur aan. Gedurende zes weken bakken zij de sterren van de hemel om juryleden Regula Ysewijn (culinair auteur en bekend van 'Bake Off Vlaanderen') en Dominique Persoone (chocolatier) ervan te overtuigen dat ze de beste juniorthuisbakker van Vlaanderen zijn. Vol verwachting kijken ze uit naar de smakelijke creaties die uit de ovens van deze nieuwe lichting bakkers zullen verschijnen. De presentatie is in handen van Jeroom Snelders.

Aflevering 1

Met knikkende knieën en tomeloos enthousiasme betreden de bakkers de tent. 'Ik ben één van de gelukkigste kinderen van de wereld. Mijn buik zit vol vlinders, niet van verliefdheid, maar van blijdschap', zegt Karsten (10). Jeroom knalt de eerste opdracht erin: vier emoji-koekjes. En emoties zijn er genoeg bij de kinderen. Een vergissing is snel gebeurd en bloemsuiker lijkt ook echt wel op bloem. 'Chips!', roept Marie-Julie (13) om daarna snel opnieuw te beginnen.

De bakkers leven zich nadien uit met een verrassingscake, die een persoonlijk kantje onthult. Zo is er Aure (11): skatergirl, vegan en niet op haar mondje gevallen. Of Lola (12), misschien wel het meest 'chill' van de groep. Ilias (13) laat zien dat hiphoppers ook kerkgangers kunnen zijn. Rebecca (15) is dan wel het zonnetje in huis, donkere wolken schuiven voorbij als blijkt dat haar oven niet aanstaat. Stan (15) wil graag winnen en steekt een verrassing van formaat in zijn taart. Tot slot is er nog Iben (15), die kerst en sushi als bij wonder weet te verenigen in zijn spektakelstuk.

'Heel Vlaanderen Bakt Kids' – Seizoen 2, vanaf 25 juni om 19.20 uur bij MAX op NPO Zapp.