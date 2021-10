Heeft God na 70 jaar televisie nog toekomst op tv?

In het kader van 70 jaar televisie viert de NPO van vrijdag 1 tot en maandag 4 oktober de geschiedenis van de televisie. Dit gebeurt onder verschillende thema's. De EO en KRO-NCRV vullen op zondag 3 oktober de zondagochtend op NPO 2 in met 70 jaar levensbeschouwing op televisie.

In de afgelopen 70 jaar zijn verschillende religieuze tv-programma's de revue gepasseerd. Van 'Op zoek naar God' tot 'Gelukkig in Beth Juliana' en van 'De Wandeling' tot 'De Nieuwe Maan'. '70 jaar TV: Levensbeschouwing' blikt terug op verschillende levensbeschouwelijke programma’s die de afgelopen 70 jaar op TV zijn uitgezonden én stelt de vraag 'Heeft God nog toekomst op TV?'

Er zijn enorm veel levensbeschouwelijke programma’s op televisie geweest. Stef Bos trapt 'Het Religie-journaal' af waarin Andries Knevel, Jacobine Geel en Wilfred Kemp terugblikken aan de hand van historische fragmenten. Dit doen ze in verschillende blokken van jaartallen. Op die manier wordt het belang en de betekenis van levensbeschouwelijke televisie in kaart gebracht.

Annemieke Schrijver gaat wandelen met Herman Finkers en prinses Irene in 'Wandelen met God'. Ze wil meer weten van deze twee personen die grote indruk op haar hebben gemaakt. Sander de Kramer praat met Ako Taher, die jaren geleden Afghanistan ontvluchtte en zich nu thuis voelt in Nederland.

Al ruim twintig jaar begint het parlementaire jaar in Den Haag met de Prinsjesdagviering en die mag niet ontbreken in de geschiedenis van 70 jaar levensbeschouwing op televisie. In 'Omhels het leven' laten religies en levensbeschouwingen iets zien van de actualiteit van levensbeschouwing op tv. Ondanks verschillen laten ze in een gezamenlijke viering zien dat de spirituele rijkdom van hun tradities een inspiratiebron is voor het werken aan een bezielde democratie. Boeddhisten, soefi’s, humanisten, christenen, joden en moslims vieren met vereende krachten een vreedzame, duurzame, inclusieve samenleving vanuit de Jacobuskerk in Den Haag.

En Frénk van der Linden sluit het levensbeschouwelijke ochtendblok af met 'Heeft God toekomst op tv?'

Wat is nog de plek van zingeving, levensbeschouwing en geloof in het aanbod van een Publieke Omroep die een seculiere samenleving bedient? Een samenleving waarin de vraag naar zingeving volop leeft, maar de traditionele antwoorden en instituten naar de achtergrond zijn verdwenen? Welke kansen zien onze gasten om hun boodschap in de komende jaren voor het voetlicht te brengen? Hij gaat daarover in gesprek met dominee Jurjen ten Brinke, journalist Leo Fijen, rabbijn Marianne van Praag en imam Azzedine Karrat. Stef Bos sluit het programma af met een lied over Mozes, die op de grens van het beloofde land doet wat de programma’s deze ochtend ook deden: terugblikken en vooruitkijken.

Het volledige uitzendschema van zondagochtend 3 oktober op NPO 2:

'70 jaar TV: Levensbeschouwing: Het Religie-journaal 1951-1968', zondag 3 oktober, 9.00 uur, NPO 2

'70 jaar tv: Levensbeschouwing - Wandelen met God', zondag 3 oktober, 9.25 uur, NPO 2

Annemiek Schrijver praat met twee gesprekspartners die grote indruk op haar hebben gemaakt: Herman Finkers en prinses Irene. Sander de Kramer gaat opnieuw in gesprek met de muzikale Ako Taher, die jaren geleden Afghanistan ontvluchtte en een thuis vond in Nederland.

'70 jaar TV: Levensbeschouwing: Het Religie-journaal 1968-2000', zondag 3 oktober, 9.55 uur, NPO 2

'70 jaar TV: Levensbeschouwing - Omhels het leven', zondag 3 oktober, 10.15 uur, NPO 2

Religies en levensbeschouwingen laten in hun gezamenlijke viering zien dat de spirituele rijkdom van hun tradities een inspiratiebron is voor het werken aan een bezielde democratie.

'70 jaar TV: Levensbeschouwing: Het Religie-journaal 2000-2021', zondag 3 oktober, 10.45 uur, NPO 2

'70 jaar TV: Levensbeschouwing - Heeft God toekomst op tv?', zondag 3 oktober, 11.05 uur, NPO 2

Frénk van der Linden gaat in gesprek met journalist Leo Fijen, dominee Jurjen ten Brinke, rabbijn Marianne van Praag en imam Azzedine Karrat over de toekomst van levensbeschouwelijke televisie. En muziek van Stef Bos.