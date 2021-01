Hartverwarmende en ontroerende reportages in 'Missie MAX' op NPO 1

Dit jaar geen groot evenement en geen missiebezoeken, maar hartverwarmende en ontroerende reportages in 'Missie MAX'. In samenwerking met de thuisfrontorganisaties van Defensie maakt MAX een bijzondere editie van het televisieprogramma 'Missie MAX'.

In de special worden militairen bedankt voor hun inzet in binnen- en buitenland. Jan Slagter ontmoet in eigen land geliefden, familie en vrienden van militairen die een persoonlijke boodschap hebben voor hun helden. De militairen worden tevens bedankt voor hun inzet door premier Mark Rutte, minister van Defensie Ank Bijleveld, en Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer. Zangeres Marlijn Weerdenburg zingt de militairen toe.

In 'Missie MAX' onder meer aandacht voor de Friese Wybe die voor het eerst op missie is in Afghanistan. Hij is sinds een paar maanden getrouwd en Wybe mist zijn geliefde ontzettend. Zijn familie wil hem daarom verrassen. Omdat gourmetten met kerst een traditie is in de familie, sturen zij hem als verrassing een gourmetstel.

Tijdens een werkbezoek aan het UMC Utrecht blikt Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer samen met Jan Slagter terug op een roerige periode. Majoor Armand heeft zich ingezet voor de Voedselbank en commandant Lin was bezig met het opzetten van een zorghotel voor coronapatiënten. Lin wordt voor het eerst moeder en krijgt daarom een speciaal cadeau van haar ouders.

'Missie MAX', zondag 3 januari om 18.05 uur op NPO 1.