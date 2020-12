Harry Slinger van Drukwerk woensdag in 'Het Beste van... 50 jaar Toppop'

Foto: © AVROTROS 2020

In 'Het Beste van Toppop' neemt AVROTROS een duik in het rijke Toppop-verleden. We kijken met een groot aantal Toppop-fans, waaronder Anita Witzier, Sanne Wallis de Vries, Erik de Zwart en Gerard Joling. Natuurlijk ontbreken ook presentator Ad Visser en danseres Penney de Jager niet.

In deze aflevering horen we Harry Slinger van Drukwerk die een mega hit hadden met 'Je Loog Tegen Mij'. Stralend vertelt hij hoe destijds de zalen waren gevuld met honderden fans met het karakteristieke rode mutsje. Natuurlijk kunnen de gasten het niet laten luid mee te zingen met deze kroeg-kraker.

Meerdere malen trad Kim Wilde op in de 'Toppop'-studio. Haar chagrijnige uitstraling werd haar handelsmerk. We horen waarom deze look zo paste in de roerige jaren '80.

Legendarisch is natuurlijk het optreden van Iggy Pop in de 'Toppop'-studio. Ad visser neemt ons mee naar wat er gebeurde tijdens het tweede bezoek van Iggy. De hele Nederlandse popjournalistiek was destijds uitgelopen. Zal het optreden even spectaculair worden of valt Iggy de tweede keer toch een beetje tegen?

En ook de disco ontbreekt natuurlijk niet in deze aflevering van 'Het Beste van Toppop'. We zien hoe professioneel en ongeëvenaard goed The Three Degrees waren. Alles klopte aan deze act en onze gasten kunnen er 50 jaar na dato nog steeds met volle teugen van genieten.

'Het Beste van... 50 jaar Toppop', woensdag 2 december om 20.25 uur op NPO 3.