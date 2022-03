Harry de Winter presenteert laatste serie 'Wintertijd'

Bijna 23 jaar na de start van het programma 'Wintertijd' keert Harry de Winter nog één keer terug met een nieuwe serie bij Omroep MAX. Met Maarten van Rossem, Chantal Janzen, Jan Slagter en Hedy d'Ancona neemt hij de soundtrack van hun leven door.

In de laatste aflevering zijn de rollen omgedraaid en vertelt Harry zelf zijn levensverhaal aan Jeroen Pauw, compleet met zijn favoriete muziek. 'Wintertijd' is wekelijks te zien vanaf zaterdag 12 maart om 22.05 uur op NPO 2.

In 1999, het jaar waarin hij 50 werd, begon Harry met 'Wintertijd'. Na ruim 20 jaar achter de schermen actief te zijn geweest als televisieproducent nam hij plaats vóór de camera’s. In Wintertijd spreekt hij met zijn gasten over de soundtrack van hun leven: welke muziek was op welk moment belangrijk en waarom. Uiteraard geïllustreerd met de mooiste registraties uit het wereldarchief.

Omdat muziek emotie is, krijgt de kijker vaak een heel andere kant van Harry’s gasten te zien. Zo’n 180 prominenten uit binnen- en buitenland dompelden zich onder in het warme bad van herinneringen aan het oeuvre van het ouderlijk huis, eerste gekochte singletjes, liedjes behorend bij (on)gelukkige liefdes, et cetera. Onder hen: Paul Witteman, Matthijs van Nieuwkerk, André van Duin, Linda de Mol, John de Mol, André Hazes, Harry Mulisch, Theo van Gogh, Arjen Lubach, Youp van ’t Hek, schrijversechtpaar Nicci French, Cliff Richard en de voltallige Golden Earring.

Harry de Winter: 'Op mijn leeftijd ga je meer nadenken over de zin en het doel van het leven. Daar wil ik het met mijn gasten uitvoeriger over hebben. Je wordt filosofischer en daarmee wordt Wintertijd ook meer bespiegelend. Ik verheug me enorm op deze laatste serie en ik waardeer het zeer dat Maarten, Chantal, Jan, Hedy en Jeroen eraan meewerken. Wat mij betreft wordt het de mooiste en echt de laatste. Ik heb besloten om me vanaf nu helemaal aan mijn kunst te wijden.'

'Wintertijd' is een coproductie van Omroep MAX met Sarphati Media Producties.

'Wintertijd', vanaf zaterdag 12 maart om 22.05 uur bij NPO 2.