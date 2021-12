Hans Wiegel (VVD) in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's. Ook is er dit seizoen extra aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven.

'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondagm live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Voormalig VVD-leider Hans Wiegel

Zondagmorgen is voormalig VVD-leider en vice-premier Hans Wiegel te gast bij Rick Nieman. Over het regeerakkoord en de plannen van het nieuwe kabinet.

NPO-voorzitter Shula Rijxman

De voorzitter van de NPO Shula Rijxman is te gast in 'WNL Op Zondag'. Na bijna tien jaar neemt zij afscheid als voorzitter van de NPO.. Een gesprek over de rol van de publieke omroep.

Jeroen Dijsselbloem

Voorzitter Jeroen Dijsselbloem van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is te gast bij Rick Nieman. Deze week bracht de onderzoeksraad een alarmerend rapport uit over de digitale veiligheid.

Fidan Ekiz en Sven Kockelmann

Presentatoren Fidan Ekiz en Sven Kockelmann zijn te gast bij Rick Nieman. Het nieuwe WNL-presentatieduo van 'Op1' kiest opmerkelijke nieuwsmomenten uit 2021.

'WNL Op Zondag', zondag 19 december om 10.00 uur op NPO 1.