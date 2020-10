Hans Wiegel over zijn openhartige biografie in 'WNL Op Zondag'

Foto: © Omroep WNL 2020

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag' live vanuit het Vondelpark in Amsterdam. Vanaf 10.00 uur op NPO 1 met het laatste nieuws, brandende kwesties en prominente gasten.

VVD-prominent Hans Wiegel is te gast bij Rick Nieman. Deze week verschijnt de openhartige biografie van de voormalig VVD-leider. Als jongste Kamerlid ooit kwam Wiegel op 25-jarige leeftijd de Tweede Kamer in en werd uiteindelijk vice-premier en Commissaris van de Koningin in Friesland.

SP-leider Lilian Marijnissen in 'WNL Op Zondag' over de nieuwe coronamaatregelen. De lijsttrekker van de SP schetst de gevolgen van de tweede golf voor het zorgpersoneel en de maatschappij.

Arts-microbioloog Marc Bonten en zakenvrouw Annemarie van Gaal over de laatste ontwikkelingen rond de epidemie en de impact van de nieuwe coronamaatregelen voor ondernemers. Wat zijn de gevolgen van een mogelijke tweede lockdown.

Voormalig Amerika-correspondent Jan-Kees Emmer is te gast in 'WNL Op Zondag' over de gevolgen van de corona besmetting van president Donald Trump. Ook beschrijft de Amerika-kenner de rol van de vice-president door de jaren heen.

'WNL Op Zondag', zondag 4 oktober om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.