Hans Dorrestijn, Adelheid Roosen, Antoinette Hertsenberg e.a. in nieuw seizoen 'De Geknipte Gast'

Foto: BNNVARA - © Nozem Films 2021

In het derde seizoen van 'De Geknipte Gast' ontvangt Özcan Akyol, ook wel bekend als Eus, opnieuw prominente Nederlanders in de barbershop voor een goed gesprek.

Dit keer nemen onder anderen Martine Sandifort, Hans Dorrestijn, Antoinette Hertsenberg, Adelheid Roosen en Esther Gerritsen plaats in de kappersstoel. Tussen de spiegels ontvouwen zich openhartige gesprekken over het werk- en privéleven van de gasten. Vanwege de coronamaatregelen laat Eus voorlopig zijn kappersschaar liggen.

Eus kijkt uit naar het nieuwe seizoen: 'Ik vind het fantastisch dat we weer een nieuw seizoen van dit programma mogen maken. Elke keer weer kijk ik uit naar de dynamiek tussen de gast en mij in die prachtige barbierswinkel. Het is altijd een verrassing. Een aantal gesprekken zal ik nooit meer vergeten.'

Eus' eerste gast is Hans Dorrestijn, die openhartig vertelt over zijn tweede jeugd en zijn eeuwigdurende twijfelzucht. Martine Sandifort is als tweede te gast in de barbershop.

'De Geknipte Gast', vanaf woensdag 3 februari wekelijks om 21.10 uur bij BNNVARA op NPO 2.