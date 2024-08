Hanneke Groenteman ontvangt Pierre Bokma in 'VPRO Zomergasten'

Acteur Pierre Bokma (Parijs, 1955) is op 25 augustus de zesde 'Zomergast'. Bokma geldt als een van onze grootste acteurs en heeft een ongekende staat van dienst.

In zijn ruim veertigjarige carrière staat hij in meer dan honderd toneelstukken van gerenommeerde gezelschappen. Twee keer wint hij daarvoor de belangrijkste Nederlandse toneelprijs, de Louis d’Or. Daarnaast speelt hij in meer dan zestig speelfilms en tv-series, waarvoor hij vier Gouden Kalveren won. Bokma zet elk personage naar zijn eigen, authentieke hand. Voor zijn rol in de film De uitverkorene krijgt hij de International Emmy Award, als beste buitenlandse acteur. Hanneke Groenteman interviewt Pierre Bokma over zijn ideale televisieavond.

Hanneke Groenteman over Pierre Bokma: 'Pierre Bokma is voor mij de meest intrigerende, fascinerende en betoverende levende acteur in het Nederlandse taalgebied. Ik wil heel graag met hem onderzoeken wat toch het geheim van het acteren is, wat het diep inleven in een rol hem kost of oplevert en of er rollen zijn die hem hebben veranderd. Daarbij is hij een geëngageerd en bezorgd mens en wil ik de stand van het land in deze tijd bespreken. Ik ben heel trots dat ik Pierre Bokma als laatste Zomergast mag ontmoeten.'

Bokma poogt naar eigen zeggen 'een brug te slaan tussen de zogenaamde hogere kunst en het meer laagdrempelige amusement'. Bij het grote publiek is hij bekend van onder andere de komische televisieserie 't Schaep met de 5 pooten, sketches in het satirische televisieprogramma Kanniewaarzijn en als de Duitse leraar Meneer Heydrich in de absurdistische comedyserie Rundfunk. Onlangs was hij te zien in de historische dramaserie De Joodse Raad, die werd bekroond met de meest prestigieuze tv-prijs: de Zilveren Nipkowschijf. Uit het juryrapport: ‘Het ambigue spel van Pierre Bokma gaat door merg en been’. Bokma noemt deze rol 'levensveranderend, één van mijn belangrijkste rollen tot nu toe'.

Bokma werd geboren in Parijs. Zijn moeder was zestien toen ze zwanger raakte, een schande in haar streng katholieke familie die haar naar Parijs stuurde om daar haar kind te krijgen. Hij groeide op in verschillende pleeggezinnen en internaten. Na zijn middelbare school wordt hij dienstplichtig officier. Bij toeval belandt hij op de Toneelacademie in Maastricht, en bluft dat hij voor een auditie is uitgenodigd. Direct na zijn afstuderen sluit hij zich aan bij verschillende theatergezelschappen. In zijn jonge jaren staat hij vooral bekend als een emotionele dramaspeler, een klassieke Shakespeare-vertolker. Maar later ontpopt hij zich ook tot een volleerd komediant. Bokma is altijd op zoek naar mogelijkheden om zijn artistieke horizon te verbreden en nieuwe dingen te leren en uit te vinden. Als freelancer dwaalt hij van gezelschap naar gezelschap. Maar na Toneelgroep Amsterdam (het huidige ITA), Orkater en NT Gent verbindt hij zich aan Schauspielhaus Bochum. Volgens regisseur en vriend Johan Simons is hij ontworteld en brengt een vast gezelschap structuur aan in zijn leven.

Pierre Bokma over 'Zomergasten': 'Ik vind het spannend om 'Zomergast' te zijn. De eeuwige angst van een acteur is je geheim kwijt te raken. Maar misschien heeft mijn geheim nu wel lang genoeg geduurd... Ik wil samen met Hanneke Groenteman de wereld een beetje begrijpen aan de hand van mijn fragmenten. Veel beelden gaan ook over de kunst van het acteren, hoe je dat kunt gebruiken en misbruiken. En over mijn kijk op de wereld. Over de mens. Over de oneindigheid.'

Bokma heeft vier kinderen en woont in Rotterdam met de moeder van zijn jongste en oudste kind.

Over Hanneke Groenteman

Journalist en presentator Hanneke Groenteman (1939) begon haar journalistieke carrière bij Het Parool. Daarna maakte ze de overstap naar VARA-radio en later naar televisie. Ze presenteerde jarenlang het kunst- en cultuurprogramma 'De Plantage'. In 1988 was ze de presentator van 'VPRO Zomergasten'. Groenteman schreef drie boeken over eten en het lichaam. Ze presenteerde een reeks aan tv-programma’s, waaronder 'Sterren op het Doek' van 2007 tot 2015. Ook nu is ze nog regelmatig te zien en te horen in podcasts en tv-programma’s.

'VPRO Zomergasten' met Pierre Bokma en Hanneke Groenteman, zondag 25 augustus om 20.15 uur bij de VPRO op NPO 2.