Han Peekel maakt docuserie '70 Jaar TV: Je Beste Vriend'

Televisie is er altijd en overal. Het is een constante stroom van informatie, kennisoverdracht, emotie, ontroering en verwondering. In het nieuwe programma '70 Jaar TV: Je Beste Vriend' spreek tv-chroniqueur Han Peekel met kenners, makers en betrokkenen.

Zij delen hun visie op en passie voor het medium dat in oktober haar zeventigste verjaardag viert. Wat heeft televisie voor hen betekend? Het vierluik is zaterdag 2 en woensdag 6, 13 en 20 oktober om respectievelijk 00.00 en rond 21.30 uur te zien bij MAX op NPO 1.

In Nederland wordt ontzettend veel televisie gekeken: meer dan drie uur per dag. Vaak langer dan de tijd die wordt besteed aan partners, kinderen of het lezen van een boek. Alleen in de armen van Morpheus brengen we meer tijd door. Dat is het vertrekpunt van de serie: televisie als beste vriend. In het vierluik komen veel televisiemakers aan het woord. De gasten hebben één ding gemeen: hun passie voor televisie.

'70 Jaar TV: Je Beste Vriend' is een serie over televisie, het medium dat in oktober zeventig jaar bestaat; over het verleden, het heden én de toekomst. In vier afleveringen laat '70 Jaar TV: Je Beste Vriend' zien welke rol de kijkbuis heeft gespeeld in het leven van de naoorlogse Nederlander. Het is een ode aan 70 jaar vriendschap tussen de kijker en de televisie, een gewaardeerde huisgenoot. Een serie waarin de passie voor het medium naar voren komt. Elke aflevering heeft een ander thema: tv als trooster, onruststoker, verhalenverteller en nar. Voor dit programma sprak tv-chroniqueur Han Peekel een groot aantal televisiemakers.

Voor '70 Jaar TV: Je Beste Vriend' sprak Han Peekel met: Ad Visser, Angela de Jong, David Grifhorst, Dieuwertje Blok, Edsilia Rombley, Eppo van Nispen tot Sevenaer, Esmaa Alariachi, Fidan Ekiz, Floortje Dessing, Frank Evenblij, Frans Klein, Geraldine Kemper, Giel de Winter, Hans Goedkoop, Humberto Tan, Huub Wijfjes, Jan Jaap van der Wal, Jan Slagter, Johnny de Mol, Joop van den Ende, Koos Postema, Matthijs van Nieuwkerk, Özcan Akyol, Patrick Lodiers, Paul de Leeuw, Paul Römer, Paulien Cornelisse, Peter Pannekoek, Peter R. de Vries, Peter van der Vorst, Ria Bremer, Rik Felderhof, Rutger Castricum, Sanne Wallis de Vries, Splinter Chabot, Tim Hofman en Victor Mids.

