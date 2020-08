Halve finale en finale van 'The Great British Bake Off' bij Omroep MAX

Foto: © Omroep MAX 2020

Zondag 23 augustus is niet alleen de halve finale van 'The Great British Bake Off' te zien, maar ook de finale! De halve finale start om 20.25 uur en de finale om 21.25 uur bij MAX op NPO 1.

Aflevering 9: Het is de halve finale, een uitstekend moment om de patisserievaardigheden van de overgebleven bakkers op de proef te stellen. Voor de signatuuropdracht moeten ze tartelette-bombes maken die perfect zijn afgewerkt. De gelaagde technische opdracht tilt de croquembouche naar een hoger plan en bij het spektakelstuk moeten de bakkers al hun vaardigheden inzetten om een fraai, eetbaar vitrinekastje te maken. Er kunnen maar drie bakkers door naar de finale, wie zullen dat worden?

Aflevering 10: Het is de finale van 'The Great British Bake Off'. De drie overgebleven bakkers krijgen van Paul en Prue drie opdrachten waarbij ze al hun bakkersvaardigheden uit de kast moeten halen. Bij de klassieke signatuuropdracht laten de bakkers zien of hun chocoladetaart goed genoeg is om te winnen. Bij de technische opdracht moeten de bakkers een soufflé maken die het uiterste vergt van hun bakkunst. En terwijl hun familie zich buiten verzamelt, moeten ze als spektakelstuk een schitterende optische illusie maken met cake, zoete broodjes en koekjes. Deze wedstrijd begon met 13 bakkers, maar na 10 weken kan er maar één uitgeroepen worden tot winnaar van 'The Great British Bake Off' van seizoen 10.

'The Great British Bake Off' (seizoen 10 - halve finale & finale), zondag 23 augustus om 20.25 en 21.25 uur bij Omroep MAX op NPO 1.