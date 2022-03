'Half Holland Dakloos': verhalen achter de woningnood

In de tweede aflevering van 'Half Holland Dakloos' spreekt Yora met jonge mensen over de schrijnende gevolgen van de woningcrisis voor deze zogeheten pechgeneratie.

Yora Rienstra is bij het Amsterdamse studentenprotest, en al snel blijkt dat de meeste jongeren een studieschuld hebben van zo’n zestigduizend euro. Zij kunnen alleen nog maar dromen over een eigen huis. Niet alle studenten willen in de stad wonen. In Putten is de wachttijd voor een huurwoning 17 jaar, Tessa en Ingeborg gaan er de strijd aan met de gemeente om een eigen stekkie te bemachtigen in hun eigen dorp. Ook ziet Yora hoe studenten in Groningen worden uitgeknepen door hun malafide huisbaas. Ze betalen te veel huur en bevinden zich in een gevaarlijke situatie door slecht onderhoud aan hun cv-ketel. Internationale studenten komen helemaal onderaan de woonvoedselketen terecht. Piepjonge pandjesbaas Charlotte weet zich juist wel raad in deze woninggekte en koopt het ene huisje na het andere met als doel om starters te helpen. Hoe doet ze dat?

'Half Holland Dakloos' zoomt in op mensen die te maken hebben met de oorzaken en gevolgen van de wooncrisis, in de stad én op het platteland. De een is slachtoffer, terwijl de ander juist gebaat is bij een krappe markt. Yora trekt dwars door Nederland en spreekt allerlei woningzoekenden, vastgoedondernemers, studenten, huizenflippers en krakers en ziet hoe mensen ook met inventieve oplossingen komen. Lukt het Yora ondertussen zelf een woning te vinden?

