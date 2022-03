'Half Holland Dakloos' over de woningnood in Nederland

In de laatste aflevering van 'Half Holland Dakloos' onderzoekt Yora Rienstra oplossingen voor de wooncrisis. Ze ontmoet een gezin in Borger dat met drie verschillende generaties in tiny houses gaat wonen.

Teunise uit Schiedam heeft haar heil gevonden in het camperleven en laat zien hoe je met een andere mindset prima zonder koophuis kunt leven.

De woonmachine is vastgelopen, en de crisis zorgt ervoor dat we opnieuw moeten nadenken over de toekomst van wonen in Nederland. Is het veel gehoorde credo: bouwen, bouwen, bouwen wel de oplossing? Of is er zoveel leegstand dat er met wat aanpassingen van regels genoeg ruimte is voor iedereen? En als er gebouwd gaat worden, wat is dan de beste manier?

Yora ontmoet een groep jonge architecten die met een soort bouwpakket leegstaande panden omtovert tot modulaire woningen, een wethouder die zijn nek wél uit durft te steken en ze duikt in de wereld van de houtbouw. Kan Yora nieuwbakken minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordering Hugo de Jonge een eindje op weg helpen?

'Half Holland Dakloos' zoomt in op mensen die te maken hebben met de oorzaken en gevolgen van de wooncrisis, in de stad én op het platteland. De een is slachtoffer, terwijl de ander juist gebaat is bij een krappe markt. Yora trekt dwars door Nederland en spreekt allerlei woningzoekenden, vastgoedondernemers, studenten, huizenflippers en krakers en ziet hoe mensen ook met inventieve oplossingen komen. Lukt het Yora ondertussen zelf een woning te vinden?

'Half Holland Dakloos', donderdag 24 maart om 20.55 uur bij de VPRO op NPO 3.