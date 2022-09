Hadewych Minis, Niek Baar & Amsterdam Sinfonietta in 'Podium Klassiek'

Floris Kortie en Dieuwertje Blok ontvangen actrice Hadewych Minis, violist Niek Baar, mezzosopraan Barbara Kozelj, pianist Sandro Gegechkori, La Sfera Armoniosa, Amsterdam Sinfonietta en dansers van Ish Dance Collective.

Actrice en zangeres Hadewych Minis is opgegroeid in een gezin van barokmusici. Haar vader speelde traverso en blokfluit en haar moeder cello en viola da gamba. Hadewych zelf speelde in haar jonge jaren viool. Uiteindelijk koos ze voor de toneelopleiding, maar haar liefde voor de barokmuziek is altijd gebleven. In Podium Klassiek horen we haar favoriete aria, Dido’s Lament van Henry Purcell, uitgevoerd door mezzosopraan Barbara Kozelj en La Sfera Armoniosa.



Topviolist Niek Baar heeft deze maand zijn debuutalbum uitgebracht. Op de cd staan alle mooie stukken die hem ooit als kind hebben geïnspireerd om viool te gaan spelen. In Podium Klassiek gaat hij terug in het verleden en speelt hij het scherzo uit Souvenir d’un lieu cher van Tsjaikovski.



De strijkers van Amsterdam Sinfonietta gaan deze weken een samenwerking aan met Ish Dance Collective. De twee gezelschappen hebben een programma samengesteld rond het beroemde gedicht Het Barre Land (orig. The Waste Land) dat T.S. Eliot 100 jaar geleden schreef. Volgens het orkest mogen we ons verheugen op: ‘explosieve strijkersmuziek met acrobatische dans’. In Podium Klassiek zien we een voorproefje op muziek van Michael Nyman.



Jonge Held in 'Podium Klassiek' is de 21-jarige Georgische pianist Sandro Gegechkori. Gegechkori heeft meerdere prijzen gewonnen in o.a. Barcelona en Wenen en maakt internationaal furore met optredens in de grote zalen van Europa. Omdat hij deze week in Amsterdam speelt kunnen wij hem aan u voorstellen. Gegechkori speelt de razend virtuoze etude Wilde Jagd van Liszt. Een fenomeen, deze pianist!



'Podium Klassiek' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.



'Podium Klassiek', zondag 18 september om 18.15 uur op NPO2.