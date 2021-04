'Guido Dieteren - The Maestro Live in Nederland' bij MAX

Op maandag 5 april om 11.00 uur op NPO 1 zendt 'MAX Guido Dieteren - The Maestro Live in Nederland' uit. In de registratie van het openluchtconcert, dat in juli 2019 plaatsvond, zijn optredens te zien van gastartiesten als Wendy Kokkelkoren, Roy Verbeek en de kinderen van The Maestro Family.

Op een prachtige zomeravond beleefde Maestro Guido Dieteren, samen met zangeres Wendy Kokkelkoren, het virtuoze poporkest en het publiek een onvergetelijke avond op de markt in Kerkrade. Het wervelende muziekspektakel met gastartiesten Wendy Kokkelkoren, de kinderen van The Maestro Family en Roy Verbeek, toverde het volle plein om tot een intieme concertarena.

Het was van de eerste tot de laatste minuut een muziekspektakel van kippenvel tot feest. De grote verrassing van de avond was dochter Emma-Sophie. Zij zong, samen met het orkest, het nummer Mama. De ontroerend mooie zang, de prachtige composities, het authentieke speelplezier en de geweldige sfeer en ambiance op het plein maakten dit een concert om nooit te vergeten. Guido Dieteren steekt zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken: 'Wellicht waren dit wel de mooiste concerten uit de hele openluchtserie op de markt in Kerkrade.' 'Guido Dieteren - The Maestro Live in Nederland', maandag 5 april om 11.00 uur bij Omroep MAX op NPO 1.