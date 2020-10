'Grote Vragen': waar zijn de vrouwen in de geschiedenis?

Schrijver en onderzoeker Nadine Akkerman speurt naar de rol van vrouwen in de geschiedenis. De ontdekkingen die ze doet, geven een heel ander beeld dan we kennen.

Samen met wetenschapsjournalist Rob van Hattum reist zij af naar het Nationaal Archief van Londen waar Akkerman originele brieven uit de 17de eeuw laat zien die zij raadpleegt voor haar onderzoek.

Akkerman ontdekte een vrouwelijk spionnennetwerk uit de 17e eeuw en schreef daarover het boek Invisible Agents. Ze ontcijferde geheime boodschappen in de brieven van 'winterkoningin' Elizabeth Stuart en publiceerde een driedelig werk van al haar brieven. In 2019 ontving Akkerman voor haar bijzondere werk de Ammodo Science Award. Rob van Hattum en Nadine Akkeman bezoeken samen de National Archives in Londen waar Akkerman maanden heeft doorgebracht om de oude geheime brieven te doorgronden. In Boston ontmoeten ze samen Jana Dambrogio die speciale geheime brievenvouwtechnieken bestudeert. De oude brieven bevatten een soort papieren boobytraps waarmee de ontvanger kon zien of de brief onderweg was opengemaakt.

Akkerman wilde heel graag een echte spion ontmoeten en kreeg de kans om voormalig hoofd van de Britse inlichtingendienst MI5, Dame Stella Rimington, te spreken. Zij staat model voor het karakter M uit de James Bond films en weet als geen ander wat het is om een vrouwelijke spion te zijn. Daarnaast een ontmoeting met historicus Nathalie Zemon Davis, de grote inspiratiebron voor Akkerman omdat zij uit haar boeken leerde hoe je uit ongebruikelijke bronnen van gewone mensen bijzondere historische verhalen kunt reconstrueren.

Regie: Stephane Kaas

'Grote Vragen' is (mede) mogelijk gemaakt door de Vereniging van Universiteiten.

'Grote Vragen', donderdag 8 oktober om 22.15 uur bij de VPRO op NPO 2.