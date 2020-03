'Gold Rush: Dave Turin's Lost Mine' op Discovery

In Amerika wemelt het nog van de plekken waar mogelijk voor miljoenen dollars aan goud in de grond zit. Het zijn plekken die ooit verlaten zijn door eerdere generatie goudzoekers omdat ze niet de juiste middelen hadden om het laatste beetje uit de grond te halen.

De eigenaren van deze plekken schakelen nu de hulp in van goudveteraan Dave Turin om met zijn hulp dit goud alsnog te vinden. Hij heeft wél de machines die nodig zijn om het kostbare edelmetaal uit de verloren gewaande mijnen te krijgen. Zijn bijnaam is niet voor niets Dozer Dave! Maar dan moet hij wel eerst weten of er nog genoeg goud in de grond zit en waar precies.

In het vorige seizoen van 'Gold Rush: Dave Turin’s Lost Mine' vond hij wel goud, maar niet voldoende om de hoge kosten te dekken. Nu hoopt hij op meer geluk. Kan hij de juiste goudaders op het spoor komen?

'Gold Rush: Dave Turin's Lost Mine', vanaf maandag 2 maart om 21.30 uur op Discovery.