Giovanca Ostiana en Winfried Baijens centraal in 'Op Vrijdag'

Foto: BNNVARA - © Natalia van der Zalm 2020

Presentator Renze Klamer zet twee bekende hoofdgasten, die samen een verrassende combinatie vormen, centraal. Deze week: Giovanca Ostiana en Winfried Baijens.

Zij praten over hun guilty pleasures, delen hun verborgen talenten en er is ruimte om een spelletje te spelen. Het programma gaat voorbij aan de actualiteit. Ook sidekick Noortje Veldhuizen is terug met haar eigen rubriek 'Kantoortje van Noortje', waarin ze in het leven van de gasten duikt en op kenmerkende wijze haar speurwerk deelt met de kijker.

'Op Vrijdag', vrijdag 17 juli om 21.25 uur bij BNNVARA op NPO 1.