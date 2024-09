Gevreesde 'beasting' in 'Kamp van Koningsbrugge'

Wie van de vijftien gewone burgers zijn mentaal en fysiek sterk genoeg voor de zware training van een commando? Een van de meest uitdagende trainingen van Nederland.

De cursisten ontkomen er niet aan; de gevreesde beasting. Als er volstrekt onverwacht iemand opgeeft, vindt Ray dat het tijd is voor een groepsgesprek. Geen van de cursisten lijkt nog te begrijpen waar het in Kamp van Koningsbrugge werkelijk om gaat. Na een rondje eerlijkheid, komt een angstbeheersing test. De cursisten moeten hun hoofd koel houden in een nauwe tunnel onder de grond.

'Kamp Van Koningsbrugge', maandag 16 september om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.