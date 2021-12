Gerri Eickhof laat zich portretteren in 'Sterren op het Doek'

Zaterdag zendt MAX een nieuwe aflevering uit van 'Sterren op het Doek'. In de zevende aflevering staat niemand minder dan Gerri Eickhof centraal. Hij geeft zich over aan de doorgrondende blikken van drie kunstenaars en de prikkelende vragen van presentator zcan Akyol.

Gerri Eickhof is misschien wel de bekendste verslaggever van Nederland. Al meer dan veertig jaar brengt hij het nieuws in miljoenen huiskamers. In Amsterdam vertelt hij aan presentator Özcan Akyol hoe hij is gevormd door zijn lastige jeugd in Amsterdam-Noord. Ook komt zijn bijzondere relatie met zijn wasmachine voorbij, een liefde die hij blijkt te delen met kunstenaar Nanne. Aan de drie getalenteerde kunstenaars de uitdaging om Gerri Eickhof te vereeuwigen op het doek.

Veilingsite 'Sterren op het Doek'

Aan het eind van de aflevering van 'Sterren op het Doek' mag de bekende gast één schilderij kiezen om mee naar huis te nemen. De overige doeken worden geveild voor het goede doel dat zij hebben uitgekozen. Direct na elke uitzending kan een bod uitgebracht worden door het publiek via de veilingsite.

'Sterren op het Doek', zaterdag 4 december om 20.40 uur bij Omroep MAX op NPO 2.