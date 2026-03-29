Geniet van een maand met grote filmhits en premières bij Comedy Central

In april zet Comedy Central de voordeur wagenwijd open voor een maand vol huishoudelijke hilariteit, TV-premières en herkenbare chaos. Van kersverse echtgenoten in de nieuwe spin-off 'Georgie & Mandy's First Marriage' en een remake van de cultklassieker 'Don't Tell Mom the Babysitter's Dead' tot de TV-première van 'Kung Fu Panda 4': thuisblijven was nog nooit zo grappig.

TV-premières:

Kung Fu Panda 4

TV-première: Vrijdag 10 april om 21.00 uur

In 'Kung Fu Panda 4' staat Po voor een nieuwe uitdaging: hij moet een opvolger vinden voor zijn rol als Dragon Warrior en wordt gedwongen een spirituele leider te worden, terwijl hij samen met de sluwe vos Zhen de vormveranderende tovenares Chameleon moet stoppen. Een gloednieuw avontuur vol actie en hartverwarmende momenten.

'Don't Tell Mom the Babysitter's Dead' (2024)

Zondag 26 april om 20.30 uur

Een moderne remake van de cultklassieker. Wanneer hun oppas onverwacht overlijdt, moeten vijf broers en zussen zichzelf zien te redden. Wat volgt is een chaotische spoedcursus volwassen worden, inclusief creatieve cover-ups.

Nieuwe serie: 'Georgie & Mandy’s First Marriage'

Maandag 6 april om 21.00 uur | Elke maandag op hetzelfde tijdstip

In deze spin-off van 'Young Sheldon' proberen Georgie en Mandy hun weg te vinden als pasgetrouwd stel in het Texas van de jaren '90. Met een baby op komst en bemoeizuchtige schoonouders biedt deze nieuwe Chuck Lorre-sitcom de perfecte mix van nostalgie en scherpe humor.

Nieuwe seizoenen en afleveringen:

'American Dad' (Seizoen 21): De familie Smith is terug! Verwacht 22 afleveringen vol CIA-missies en over-the-top gezinschaos. Vanaf vrijdag 10 april elke vrijdag om 20.30 uur.

'Ghosts' (Seizoen 5): De komst van de 'Others' zet Woodstone Manor volledig op z’n kop. Onvoorspelbaarder dan ooit. Op maandagen om 20.30 uur.

'The Daily Show': De scherpste blik op het wereldnieuws. Elke dinsdag kruipt Jon Stewart achter de desk voor zijn ongezouten mening. Elke maandag tot en met donderdag om 32.30 uur.

Weekendfilms

Elke vrijdag, zaterdag en zondag | Vanaf 20.30 of 21.00 uur

Naast de premières vullen we de weekenden met comedy-blockbusters zoals 'Kung Fu Panda 3', 'How to Lose a Guy in 10 Days', 'Meet the Fockers', 'Baywatch' en 'The Italian Job'.