Geniet van een maand met grote filmhits en premières bij Comedy Central
In april zet Comedy Central de voordeur wagenwijd open voor een maand vol huishoudelijke hilariteit, TV-premières en herkenbare chaos. Van kersverse echtgenoten in de nieuwe spin-off 'Georgie & Mandy's First Marriage' en een remake van de cultklassieker 'Don't Tell Mom the Babysitter's Dead' tot de TV-première van 'Kung Fu Panda 4': thuisblijven was nog nooit zo grappig.
TV-premières:
Kung Fu Panda 4
TV-première: Vrijdag 10 april om 21.00 uur
In 'Kung Fu Panda 4' staat Po voor een nieuwe uitdaging: hij moet een opvolger vinden voor zijn rol als Dragon Warrior en wordt gedwongen een spirituele leider te worden, terwijl hij samen met de sluwe vos Zhen de vormveranderende tovenares Chameleon moet stoppen. Een gloednieuw avontuur vol actie en hartverwarmende momenten.
'Don't Tell Mom the Babysitter's Dead' (2024)
Zondag 26 april om 20.30 uur
Een moderne remake van de cultklassieker. Wanneer hun oppas onverwacht overlijdt, moeten vijf broers en zussen zichzelf zien te redden. Wat volgt is een chaotische spoedcursus volwassen worden, inclusief creatieve cover-ups.
Nieuwe serie: 'Georgie & Mandy’s First Marriage'
Maandag 6 april om 21.00 uur | Elke maandag op hetzelfde tijdstip
In deze spin-off van 'Young Sheldon' proberen Georgie en Mandy hun weg te vinden als pasgetrouwd stel in het Texas van de jaren '90. Met een baby op komst en bemoeizuchtige schoonouders biedt deze nieuwe Chuck Lorre-sitcom de perfecte mix van nostalgie en scherpe humor.
Nieuwe seizoenen en afleveringen:
'American Dad' (Seizoen 21): De familie Smith is terug! Verwacht 22 afleveringen vol CIA-missies en over-the-top gezinschaos. Vanaf vrijdag 10 april elke vrijdag om 20.30 uur.
'Ghosts' (Seizoen 5): De komst van de 'Others' zet Woodstone Manor volledig op z’n kop. Onvoorspelbaarder dan ooit. Op maandagen om 20.30 uur.
'The Daily Show': De scherpste blik op het wereldnieuws. Elke dinsdag kruipt Jon Stewart achter de desk voor zijn ongezouten mening. Elke maandag tot en met donderdag om 32.30 uur.
Weekendfilms
Elke vrijdag, zaterdag en zondag | Vanaf 20.30 of 21.00 uur
Naast de premières vullen we de weekenden met comedy-blockbusters zoals 'Kung Fu Panda 3', 'How to Lose a Guy in 10 Days', 'Meet the Fockers', 'Baywatch' en 'The Italian Job'.
- Eindelijk bevestiging! RTL stopt met 'RTL Tonight' en zet in op nieuwe talkshow met Renze Klamer
- Cruciale week breekt aan in 'Huis Gemaakt': welke koppels verbouwen verder en wiens droom spat uit elkaar?
- NPO reikt Movies that Matter Audience Award uit aan 'Cutting Through Rocks'
- Kijkcijfers: 23, 24, 25 en 26 maart 2026
- Driedelige serie 'Inside the Kim Kardashian Heist' nieuw op TLC
- Van verborgen schatten tot historische moordzaken in april op The HISTORY Channel
- Dit zie je in april bij National Geographic
- Dit staat in april op het vuur bij 24Kitchen
- Geniet van een maand met grote filmhits en premières bij Comedy Central
- TV5MONDE viert Earth Day in april
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' zondag live vanuit De Lèghe Polder in Beuningen
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
- Rene van Kooten in 'FM op 5'
- De Nostalgie-luisteraar eert Prince met een plek op nr. 1 in de '80's Top 1500'
-
Noah zet alles op alles in 'So You Think You Can Dance'
-
An Lemmens verrast een kandidaat in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Joris wint 'De Box' en neemt €17.500 mee naar huis
-
Meteen alle hens aan dek in 'De Trein'
-
Wie wordt de winnaar van 'De Box'?
-
Check de eerste teaser van 'Harry Potter en de Steen der Wijzen'
-
Luisteraar Nathalie vindt Q-dj Vincent Fierens
-
Dit zie je woensdag in 'Justice For All'
-
'Strijder' van Arjen Lubach is binnenkort te zien op Streamz
-
Dit zijn de nieuwe 'Celebrity MasterChefs'!
-
Jo Vally laat deelnemers van 'De Box' een toontje lager zingen
-
Joost Klein breekt de regels in 'The Voice van Vlaanderen'
-
'Blind Gekocht' is terug!
-
Deze familie wint de finale van 'Konvooi'
-
Dit zijn de 10 kandidaten van 'De Mol' seizoen 14
-
HBO Max lanceert teaser van DC Studios-serie 'Lanterns'
-
Kijk 'The Comeback' seizoen 3 op HBO Max
-
Bockie en Jeroom pranken elkaar nog eens goed in finale 'Konvooi'
-
Dansende vuilnisman Yusri grijpt zijn kans in 'SYTYCD'
-
Carlo Bonte kan Olga Leyers niet bekoren
-
De prijs van de De Jacht op Vincent Live is pure luxe
-
Zita Wauters verrast vader Koen in 'The Voice'
-
Ontdek de trailer van 'The Chestnut Man: Hide and Seek'
-
Jean-Marie Pfaff verrast een Griekse taxichauffeur
-
Kandidaten staan voor spectaculaire uitdaging in 'De Box'
-
HOO-RAY! Ray 'Albert' Verhaeghe wordt 100!
-
Willy duikt (letterlijk) in de jaren '90
-
'En dan zeggen ze dat ne sjotter dom is'
-
'De Trein' is een exclusieve rit achter de schermen van NMBS
-
Helmut Lotti over zijn 'verborgen' huwelijk
Tien onbekende Vlamingen zitten vast op een onbewoond eiland voor de kust van Portugal, klaar voor het avontuur van hun leven. Maar niet iedereen zal het vasteland bereiken.
'De Mol', om 20.00 uur op Play.