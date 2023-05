Geniet van Cartoonito in juni

Sluit je aan bij Thomas en zijn vrienden, die nu energieker, kleurrijker en zelfs jonger zijn dan ooit! Tot nu toe was het leven op het eiland Sodor niet vrij van opwinding, maar de serie, verrijkt met muzikale elementen, biedt nieuwe avonturen voor onze stoommachines en kijkers.

De nieuwste avonturen van 'Thomas de Stoomlocomotief' zijn vanaf 26 juni om 16.30 uur te zien op Cartoonito!

'Kaas maand met Tom & Jerry'

VANAF 5 JUNI

Elke dag om 17.00 en 18.00 uur

STUNT

Zeg KAAS! Waarom slechts één kaasdag hebben, als we er een hele maand van kunnen maken! Een drie weken durende stunt met Tom & Jerry zal je zeker opvrolijken met al je favoriete afleveringen en films.

DE BATWHEELS

NU TE ZIEN

DOORLOPEND

Stap in en maak die gordel vast! Ze zijn tot leven gewekt om Gotham City te helpen verdedigen. De heldhaftige Batwheels worden in hilarische grappen en verbazingwekkende actie geduwd terwijl ze belangrijke lessen leren over teamwork, vriendschap, en zo veel meer.

'Batwheels' is een geanimeerde, superheldenserie voor kleuters, met in de hoofdrol misdaad bestrijdende voertuigen en DC-superhelden.