Geniet nogmaals van 'Op weg: Hunebed Highway' op NPO 2

Vanaf vrijdag 6 augustus kan iedereen nogmaals kijken naar 'Op weg: Hunebed Highway'. Carrie ten Napel volgt in vier afleveringen de Hunebed Highway N34, de Route 66 van Drenthe.

Ook bezoekt ze de naastgelegen hunebedden, historische dorpen en natuurgebieden. En extra bijzonder; in elke aflevering gaat Carrie ook met haar vader Evert op stap. Samen gaan ze naar de plekken in Drenthe die voor Evert belangrijk zijn (geweest).

Aflevering 1

In de eerste aflevering staan veen en turf in Zuidoost Drenthe centraal. Carrie gaat naar het natuurgebied waar het laatste 'levende' veen te vinden is. Daar mag ze turfsteken met de 83-jarige Herman, de enige nog actieve turfsteker. Met haar vader gaat Carrie naar Klazienaveen, naar de bakkerij waar Evert opgroeide en waar ze samen herinneringen ophalen. Een prachtige herfstwandeling brengt Carrie bij een van de oudste hunebedden. Daar hoort ze over het ontstaan en het belang van deze bijzondere bouwwerken.

