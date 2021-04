Geniet nogmaals van 'Droomhuis Gezocht' in Oostenrijk en Zweden

Op donderdag 29 april en 6 mei zendt MAX twee afleveringen van 'Droomhuis Gezocht' nogmaals uit. Sybrand Niessen en Carrie ten Napel bezoeken Oostenrijk en Zweden.

'Droomhuis Gezocht': Oostenrijk - donderdag 29 april om 20.35 uur op NPO 1

Ina had als twintiger al de wens om naar het buitenland te emigreren. Met haar partner Richard was er ooit de wil om te vertrekken. Door het overlijden van Richard kwam de droom op een laag pitje te staan. Nu alle kinderen volwassen zijn, is het tijd om de droom toch te verwezenlijken. Sybrand helpt met het vinden van een huis. Ondertussen ontdekt Carrie de veelzijdigheid van de regio Salzburg en bezoekt één van de oudste marionettentheaters ter wereld. Ze ziet waar het beroemde verhaal van 'The Sound of Music' zich afspeelde en bezoekt een oude Oostenrijkse bekende.

'Droomhuis Gezocht': Zweden - donderdag 6 mei om 20.35 uur op NPO 1

Olaf en Marinca runnen maar liefst vier restaurants en een cateringbedrijf. Tijdens een rondreis ontdekte het stel rust in één van de mooiste provincies van Zweden: Dalarna. Hier ontstond een emigratieplan om de drukte los te laten. Sybrand helpt met het vinden van een huis. Carrie geeft tips voor vertier in het bosrijke gebied en laat zien hoe mooi het is om op een paard door de natuur te trekken. Ook komt ze erachter waarom kerkboten een onmisbaar vervoersmiddel zijn.

'Droomhuis Gezocht': Oostenrijk en Zweden, donderdag 29 april en 6 mei om 20.35 uur bij Omroep MAX op NPO 1.