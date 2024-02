Geniet in maart van nieuwe en terugkerende drama's op BBC First

Geniet in maart van nieuw en terugkerend drama op BBC First. Ontsnap naar Fiji en dompel jezelf onder in een exotisch mysterie in 'The Castaways'.

Sluit je aan bij het forensisch pathalogisch team terwijl ze meer verontrustende zaken oplossen in 'Silent Witness' en keer terug naar het Toronto van 1895 met 'Murdoch Mysteries'. Volg het elite moordonderzoeksteam van Londen in het misdaaddrama 'London Kills', of beleef het ijzingwekkende verhaal van Dr. Rant in 'Ghost Stories: The Tractate Middoth'.

In maart start het nieuwe drama 'The Castaways' met actrice Sheridan Smith, die werd genomineerd voor een Emmy en werd bekroond met een BAFTA. Na een hevige ruzie mist Erin (Céline Buckens) haar vlucht naar Fiji. Haar zus Lori (Sheridan Smith) geraakt wel aan boord van het vliegtuig, maar het vliegtuig bereikt nooit zijn eindbestemming. Maanden later, zonder spoor van het vliegtuig of overlevenden, wordt Lori's creditcard in Fiji gebruikt. Dit zet Erin aan om de waarheid achter de verdwijning van haar zus te achterhalen.

Emilia Fox hervat haar rol als patholoog Dr. Nikki Alexander in het 27e seizoen van het misdaaddrama 'Silent Witness'. Samen met forensisch expert Jack Hodgson (David Caves) en het team blijft ze de politie assisteren bij enkele van hun meest uitdagende zaken ooit. Deze zaken drijven hen tot het uiterste en versterken hun onderlinge band meer dan ooit tevoren.

In maart zijn ook het derde, vierde en vijfde seizoen van 'Murdoch Mysteries' te zien op BBC First. De serie speelt zich af in 1895 en volgt William Murdoch (Yannick Bisson) terwijl hij met radicale forensische technieken gruwelijke moorden in Toronto probeert op te lossen. In het derde seizoen krijgt Murdoch te maken met een zaak in de wereld van Eugenetica, een sterfgeval dat iets te nauw aan het hart ligt en een ingewikkelde kunstroof.

Mark Gatiss, de meermaals bekroonde scenarioschrijver, acteur en schrijver, regisseerde 'Ghost Stories: The Tractate Middoth', waarin hij het spookachtige verhaal van Mr. James tot leven brengt. Wanneer John Eldred (John Castle) de jonge student Garrett (Sacha Dhawan) vraagt om te helpen bij zijn zoektocht naar een obscuur boek, raakt Garrett al snel verwikkeld in een familieruzie met vreselijke gevolgen.

'Ghost Stories: The Tractate Middoth' gaat in première op maandag 4 maart om 22.15 uur op BBC First

'Silent Witness' seizoen 27 gaat in première op vrijdag 8 maart om 21.00 uur op BBC First

Het meervoudig bekroonde misdaaddrama 'Silent Witness' keert terug met dubbele afleveringen van vijf aangrijpende mysteries die het team van het Lyell Centre moet oplossen.

Dit seizoen helpen patholoog Dr. Nikki Alexander (Emilia Fox - 'The Wrong Mans'), forensisch expert Jack Hodgson (David Caves - 'Jackie') en hun toegewijde team de politie bij hun meest gruwelijke zaken tot nu toe. Ze vinden een lichaam in een verlaten kerk, vermoedelijk het werk van een teruggekeerde seriemoordenaar. Op een universiteitscampus zaait de dood angst en lijkt niemand veilig te zijn. Het team ontdekt ook een gemummificeerd lijk, dat blijkbaar vergeten was door iedereen. En onder een treinstation worden meerdere lichamen begraven in een geïmproviseerd massagraf en een kwaadaardige kracht infiltreert het Lyell Centre.

Terwijl het team hun expertise inzet om de waarheid te achterhalen, staan ze voor extreme uitdagingen. Gabriel vraagt op onverwachte wijze advies aan Jack en laat zijn concentratie verslappen op het werk, met desastreuze gevolgen. Velvy probeert het juiste te doen voor zijn familie, zelfs als dat ten koste gaat van zichzelf. Cara navigeert door het Londense studentenleven, waar ze vrienden en vijanden maakt. Wanneer ze stage gaat lopen in het Lyell, maakt ze indruk op Jack en wordt ze gedwongen om in te grijpen wanneer ze een schokkende ontdekking doet over Velvy. Nikki en Jack staan voor een van de moeilijkste zaken in hun carrière, wat hun relatie sterker dan ooit maakt.

'Murdoch Mysteries' seizoen 3, 4 en 5 gaan in première van maandag tot vrijdag om 20.00 uur vanaf 11 maart op BBC First

'Murdoch Mysteries' speelt zich af in 1895 in Toronto en volgt het leven van William Murdoch (Yannick Bisson - 'Sue Thomas: F.B Eye'), een knappe jonge detective die baanbrekende forensische technieken, zoals vingerafdrukken en sporenonderzoek, gebruikt om enkele van de gruwelijkste moorden in de stad op te lossen. Hoewel zijn onconventionele aanpak vragen oproept bij collega-agenten en wantrouwen bij zijn baas, inspecteur Brackenreid (Thomas Craig), is Murdoch vaak de enige die de zaak kan oplossen.

Het derde seizoen van 'Murdoch Mysteries' verwelkomt diverse intrigerende personages terug, zoals de mysterieuze en oorlogszuchtige Terrence Meyers (Peter Keleghan), Julia Ogden's zus Ruby Odgen (Sara Gadon). Murdoch doet ook weer een beroep op Nikola Tesla (Dimitry Chepovetsky) om zijn nieuwe vijand te verslaan. Tijdens het derde seizoen onderzoekt Murdoch de wereld van Eugenetica, de dood van een politieagent en een ingewikkelde diefstalvan een waardevol schilderij van Rembrandt.

'The Castaways' gaat in première op zondag 24 maart om 21.00 uur op BBC First

Zussen Lori (Sheridan Smith - 'Mrs Biggs', 'The Teacher') en Erin (Céline Buckens - 'Showtrial', 'War Horse') beginnen aan de vakantie van hun leven in Fiji. Maar na een heftige ruzie gaat Erin nooit aan boord van de vlucht naar hun vakantieoord. Het vliegtuig, met Lori aan boord, komt nooit aan op zijn bestemming.

Maanden later, zonder een gevonden vliegtuig of overlevenden, wordt Lori's creditcard plotseling gebruikt in een winkel op de hoek in een afgelegen dorp in Fiji. Zou haar zus nog in leven kunnen zijn? Erin gaat op onderzoek uit om het mysterie van haar zus te ontrafelen. Ze wisselt tussen de perspectieven van de twee zussen en maakt een gevaarlijke reis om de waarheid over de crash te achterhalen, terwijl Lori vecht om te overleven tussen haar mede schipbreukelingen. Elke schokkende wending zal helpen om de waarheid te onthullen over wat er met Lori en de andere passagiers is gebeurd, een waarheid die iemand op het eiland koste wat het kost verborgen wil houden.

In maart kun je de volgende series blijven kijken op BBC First:

- 'The Chelsea Detective' seizoen 2 elke vrijdag om 21.00 uur tot 1 maart

- 'Call The Midwife' seizoen 13 elke zaterdag om 21.00 uur tot 30 maart

- 'Death in Paradise' seizoen 13 elke mandag om 21.00 uur tot 1 april

- 'Mrs Sidhu Investigates' elke dinsdag om 21.00 uur tot 2 april

- 'Peaky Blinders' seizoen 6 elke woensdag om 21.00 uur tot 20 maart

- 'Time' seizoen 2 elke zondag om 21.00 uur tot 17 maart