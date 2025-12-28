Geniet in januari van nieuwe afleveringen en grote avonturen bij Nickelodeon en Nick Jr.

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
zondag 28 december 2025

De kerstvakantie loopt ten einde en de scholen beginnen weer, maar dat betekent niet dat het plezier stopt. Januari is dé maand om na een drukke schooldag lekker op de bank te ploffen voor nieuwe afleveringen, spannende seizoenen en speciale marathons op Nickelodeon en Nick Jr.

Nickelodeon


'Young Dylan' – Nieuw seizoen
Vanaf maandag 5 januari t/m woensdag 21 januari | Schooldagen om 19.00 uur

'Young Dylan' keert terug met een gloednieuw seizoen vol humor en verrassingen. In het vijfde seizoen zien we hoe Dylan en zijn nicht Rebecca hun eigen hiphoplabel naar een hoger niveau tillen. Terwijl hun muzikale ambities groeien, blijft de familie Wilson de vertrouwde basis voor hilarische situaties en herkenbare momenten.

'Huize Herrie' – Nieuwe afleveringen
Van maandag 26 januari t/m vrijdag 30 januari om 18.00 uur

Chaos is de standaard in 'Huize Herrie'. Met tien zussen om zich heen moet de 11-jarige Lincoln Loud continu creatieve plannen smeden om zich staande te houden. Samen met zijn beste vriend Clyde stort hij zich in nieuwe avonturen waarin zij de gekste dingen beleven. 

'All Star Stunt – Turbo-Charged Marathons'
Van maandag 5 januari t/m vrijdag 23 januari | Schooldagen vanaf 12.15 uur

Geef je middagen een boost met de 'All Star Stunt' op Nickelodeon. Drie weken lang geniet je van de ultieme marathons met de meest iconische squads van dit moment. Of het nu gaat om de superkrachten van 'The Thundermans', de gadgets van 'Henry Danger' of de onstuitbare energie van 'Danger Force'; deze marathons zitten boordevol actie, geheime missies en non-stop humor.

Nick Jr.

'Dora' – Nieuwe afleveringen
Van maandag 22 december t/m zondag 4 januari | Elke dag om 18.30 uur

Pak je rugzak maar in. Dora nodigt jonge kijkers uit voor gloednieuwe ontdekkingsreizen om het jaar goed te beginnen. Samen met haar trouwe vrienden lost ze interactieve puzzels op en verkent ze magische plekken, waarbij de hulp van de kijkers thuis onmisbaar is.

'Sharkdog' – Nieuwe afleveringen
Van maandag 5 januari t/m vrijdag 16 januari | Op schooldagen om 16.00 uur

Max en zijn unieke maatje Sharkdog – half haai, half hond – zorgen voor hilarische en chaotische momenten vol verrassingen.

'Tim Rex de Ruimtedino' – Nieuwe afleveringen
Van maandag 19 januari t/m vrijdag 30 januari | Op schooldagen om 18.30 uur

Reis mee met Tim Rex door het heelal en beleef een speelse ontdekkingstocht langs sterren en planeten. Tim Rex maakt van elke ruimtereis een vrolijk avontuur voor de allerkleinsten.


Persbericht Nickelodeon/Team ACE PR
https://www.nick.com/global
