Geniet deze zomer van 'De Troetelbeertjes' op Cartoonito

De Troetelbeertjes gaan op een spannende nieuwe reis vol plezier, magie en mysterie in de Zilveren Lining, een onbekend rijk van Care-a-Lot.

Zonnebeertje, Tevredenbeertje, Hoopbeertje, Brombeertje en Goed Geluk Beertje zijn op een zoektocht om geluk en harmonie te brengen aan de bewoners, de Whiffles -- grappige kleine wezentjes die magische Zaden van Zorg planten die nieuwe gebieden van Care-A-Lot vormen. Het is een magische plek... zoals Oz en Wonderland in één. Dus spring op de dichtstbijzijnde regenboog en sluit je aan bij de Troetelbeertjes terwijl ze de magie en het plezier ontsluiten!

Mis de lancering van de nieuwe mini series niet op maandag 1 juli, dagelijks om 07.00 uur uitgezonden op Cartoonito.

ZONDAG PRETDAG!

Elke dag om 15.00 uur

Sluit je aan bij de 'Zondag pretdag!' bende terwijl ze de leuke chaos beleven van familie-uitjes. Ontdek hoe de meest onvergetelijke herinneringen ontstaan ​​wanneer het een beetje misgaat, en ons momenten brengt van lachen, complete gekte en de vreugde van gedeelde familiemomenten.

De wereld van 'Zondag pretdag!' neemt ons mee terug naar de dagen die we samen met familie doorbrachten, wanneer de school- en werkweken voorbij waren en er niets anders gepland stond dan tijd doorbrengen met dierbaren. Deze feelgood comedy-animatieserie zit boordevol hartverwarmend plezier en is diepgeworteld in thema's van familiebanden.

Bekijk de nieuwe serie 'Zondag pretdag!' vanaf nu juni elke dag om 15.00 uur op Cartoonito!

VRIENDJES MAAND

VANAF 1 JULI

Elke dag om 06.00 uur

Op 30 juli is het Wereldvriendendag en omdat Cartoonito om vrienden draait, vieren we de hele maand alle magische vriendschappen!

Nodig je vrienden uit om je favoriete Cartoonito-vriendjes te ontmoeten: Tom, Jerry, Bugs, Grizzy, Lemmings, Mr Bean en leer ook nieuwe vrienden kennen - Troetelbeertjes! Samen zijn is altijd leuker!