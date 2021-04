Gelderse Eva in 'Het Mooiste Meisje van de Klas'

De Gelderse Eva maakt niet alleen met haar looks een verpletterende indruk maar ook met haar lieve uitstraling. Eva heeft in haar leven al veel meegemaakt. Op 15 jarige leeftijd krijgt ze tijdens een vakantie met haar vader een hersenvliesontsteking. Ze raakt in coma.

Als Eva 19 jaar oud is komt ze haar grote liefde Andre tegen. Het leven lacht hen toe en als kers op de taart worden Andre en Eva de gelukkige ouders van zoontjes Miro en Jim. Als Jim 7 jaar oud is, krijgt het gezin een eenzijdig auto-ongeluk. Jim is op slag dood. Hun gelukkig leven is in één klap over. Ondanks deze vreselijke gebeurtenis hebben Eva en Andre nog zoveel liefde te geven dat ze nog een kindje krijgen. Als Eva 40 jaar is krijgen ze nog een zoontje, Loet.

'Het Mooiste Meisje van de Klas', dinsdag 13 april om 20.35 uur op NPO 1.