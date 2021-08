Geen vraag blijft onbeantwoord in vierde seizoen van 'Ik Durf Het Bijna Niet Te Vragen'

Waarom hebben sommige mensen bewust geen seks? Vinden bodybuilders hun eigen lichaam echt mooi? En zijn rappers echt alleen maar bezig met geld en vrouwen? Net als in de vorige seizoenen van 'Ik Durf Het Bijna Niet Te Vragen' worden ook in het vierde seizoen vooroordelen en misverstanden uit de wereld geholpen.

Onbegrepen Nederlanders komen aan het woord en beantwoorden vragen over de groep waarbij zij horen. Vragen die bijna iedereen heeft, maar bijna niemand durft te stellen.

In de eerste aflevering komen seksloze mensen aan het woord. Verschillende mensen die met ieder een eigen reden bewust geen geslachtsgemeenschap hebben. Voor Marlies en Larissa komt de keuze bijvoorbeeld door geloofsovertuigingen en Ken heeft geen seks omdat hij aseksueel is. Robbin vertelt over het fenomeen 'Semen Retention'. Dat houdt in dat je klaarkomen voorkomt om je geest en lichaam jong te houden.

De tweede aflevering staat in het teken van bodybuilders. Gebruiken ze anabolen om zo breed te worden? Eten ze inderdaad de hele dag kip en broccoli? Voor de 50-jarige Esther draait alles om bodybuilding. Dit tot ongenoegen van haar kinderen. Evelien vindt haar spieren erg mooi maar dat is voor haar niet het enige belangrijke. Ze zit namelijk in een bodybuilderklasse waarbij ook gekeken wordt naar vrouwelijke vormen. Voor Julia is bodybuilding een levensredding geweest. Zij leed aan anorexia en boulimia maar door fanatiek te gaan trainen overwon ze haar eetprobleem.

Rappers vertellen over hun liefde voor hip-hop en waarom ze zelf rappen. Zo zat rapper Cor vast in de gevangenis toen hij de inspiratie vond om te beginnen. Nu is hij een van de grootste rappers van Nederland en kan hij leven van zijn muziek in plaats van criminele activiteiten. Robbie rapte vroeger nogal ongepast over vrouwen maar nadat hij afkickte van zijn cocaïneverslaving rapt hij nu over zijn nieuwe leven. Ook Laylo doet zijn verhaal. Hij heeft een zware jeugd achter de rug waarin hij mishandeld werd en zelfmoordpogingen deed. Nu breekt hij door als rapper en heeft hij getekend bij het platenlabel van Ali B. Gin Dutch, de vrouwelijke rapper in het gezelschap, vindt dat witte mensen zeker kunnen rappen maar dat mensen niet moeten vergeten dat het afkomstig is van 'the black culture'.

Naast sekslozen, bodybuilders en rappers, komen ook non-binaire mensen, influencers en fetisjisten aan het woord om voor eens en voor altijd duidelijkheid te scheppen over hun belevingswereld, en af te rekenen met de vele vooroordelen die er over hen bestaan.

'Ik Durf Het Bijna Niet Te Vragen', vanaf 26 augustus iedere donderdag om 21.40 uur bij BNNVARA op NPO 3.