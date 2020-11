FVD-kopstuk Theo Hiddema in 'WNL op Zondag'

Foto: © Omroep WNL 2020

De zondag begint met Rick Nieman. 'WNL Op Zondag' is er op de zondagmorgen, live vanuit het Vondelpark in Amsterdam. Vanaf 10.00 uur op NPO 1 met het laatste nieuws, brandende kwesties en prominente gasten.

Tweede Kamerlid Theo Hiddema van Forum voor Democratie is te gast bij 'WNL Op Zondag'. Over het kamerdebat over terreur en radicalisering. Daarnaast gaat het Kamerlid in op de aanpak van overlastgevende asielzoekers.

Oud-president van de Hoge Raad Geert Corstens is te gast bij Rick Nieman. De hoogleraar strafrecht schreef het boek 'De rechter grijpt de macht'. Over een aantal opmerkelijke en geruchtmakende kwesties in het recht.

Voormalig CDA-Kamerlid en zorgconsultant Sabine Uitslag over de coronacrisis. Dankzij vaccins lijkt het einde van de coronapandemie in zicht. Welke lessen kunnen we voor de zorg trekken?

Voorzitter Onno Hoes van makelaarsvereniging NVM en aannemer Bob Sikkes zijn te gast in 'WNL Op Zondag'. Hoe gaat het met de huizenmarkt in coronatijd? Er wordt volop geklust en verbouwd, er is een tekort aan vakmensen en de huizenprijzen stijgen nog steeds.

'WNL Op Zondag', zondag 15 november om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.