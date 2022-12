'Frontlinie: Schuldige heuvels' donderdag op NPO 2

In een nieuwe 'Frontlinie' reist Bram Vermeulen naar Bosnië, waar dertig jaar na het begin van de burgeroorlog opnieuw oorlogsdemonen rondspoken. Servische nationalisten poken weer de haat op tegen moslims en dreigen het Servische deel van Bosnië af te splitsen.

De nationalisten krijgen hierin volmondige steun van de Russische president Vladimir Poetin, die de Serviërs als bloedbroeders ziet en Bosnië als zijn achtertuin waar hij de internationale gemeenschap onder druk kan zetten.

Bram Vermeulen legt die vraag voor aan de Bosniërs die nog elke dag leven met de gevolgen van de vorige oorlog in de heuvels van Oost-Bosnië. Zoals de man die zijn hele familie verloor en zelf vastzat in een strafkamp onder leiding van zijn voormalige docent. Die docent is na het uitzitten van zijn gevangenisstraf in Den Haag weer teruggekeerd naar hetzelfde dorp. De meester en de leerling komen elkaar nog elke dag tegen in hetzelfde dorp nabij Srebrenica.

Daar treft hij ook een Nederlandse voormalige VN-soldaat, die een huis heeft gebouwd in dezelfde heuvels waar de Verenigde Naties in 1995 machteloos bleken de moord van 8000 Bosnische mannen te stoppen.

Bedreigd

Intussen plakken gewapende Servische nationalisten posters van Vladimir Poetin in het stadscentrum van Srebrenica en waarschuwen ze dat juist zij hun leven niet zeker zijn. 'Er zijn maar 100 Russische huurlingen nodig om hier de oorlog te doen ontbranden', waarschuwt de directeur van het Gedenkcentrum bij Srebrenica, die zelf regelmatig wordt bedreigd door Servische nationalisten die de genocide van 1995 ontkennen. Hij vraagt zich af of we in Europa wel genoeg opletten op wat er in Bosnië, nog geen 2 uur vliegen van Amsterdam, gebeurt.

'Frontlinie: Schuldige Heuvels', donderdag 15 december om 22.15 uur bij de VPRO op NPO 2.