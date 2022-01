'Frontlinie' donderdag over groene apartheid

In de journalistieke VPRO-serie 'Frontlinie', vanaf donderdag 27 januari maandelijks te zien op NPO 2, bericht Bram Vermeulen op indringende wijze over ontwikkelingen uit de hele wereld.

In reportages van 35 minuten duikt hij in de achtergrond van actuele verhalen en geeft hij context aan nieuws. In de aflevering Groene apartheid onderzoekt Bram Vermeulen hoe 'natuurbehoud' en 'wildbeheer' in Zuid-Afrika leidt tot meer sociale ongelijkheid.

De waarschuwingen voor klimaatverandering leiden in Afrika tot grote investeringen in natuurbehoud en wildbeheer. Maar de ambitie om natuur en dier te bewaken vergroot sociale ongelijkheid en creëert groene apartheid.

Bram Vermeulen is in Hoedspruit. Dit stadje aan de rand van het Zuid-Afrikaanse Krugerpark is in korte tijd veranderd in een vijfsterren-resort, vol restaurants, souvenirshops en makelaarskantoren die een grote belofte verkopen. Voor relatief weinig geld kun je hier land en luxe villa’s kopen, te midden van de natuur en wilde dieren. Een paradijs voor wie het kan betalen. Maar wat gaat er schuil achter die groene droom?

Een Nederlandse ondernemer behoort tot de projectontwikkelaars die de ‘Out Of Africa droom’ aan de man brengt, met name aan Nederlandse kopers. Een Afrikaanse boer fokt de dieren die nodig zijn om de wildparken te vullen voor jacht en plezier; van neushoorns tot sabelantilopen. En een gemilitariseerde anti-stroopeenheid bewaakt het groene paradijs dat wij allemaal zo graag willen.

Maar aan de randen van het stadje broeit het. Het personeel dat in de resorts werkt is weggestopt in een krottenwijk. En er blijken landclaims te liggen op het land waar de private wildparks en resorts verrijzen. Duizenden zwarte Zuid-Afrikanen eisen het land terug waar ze tijdens de apartheid van zijn verdreven.

De particuliere anti-stroop eenheid die de parken en resorts bewaakt is intussen verwikkeld in een oorlog met misdaadsyndicaten die voor veel geld de hoorns van gedode neushoorns aan het Verre Oosten willen verkopen.

Over 'Frontlinie'

In de maandelijkse serie 'Frontlinie' brengt Bram Vermeulen actuele achtergrondreportages op televisie over thema’s die vaak onderbelicht, maar tegelijkertijd onlosmakelijk met ons leven hier verbonden zijn. In een tweewekelijkse, persoonlijke nieuwsbrief met onder andere extra interviews, verwijzingen naar andere programma’s en verbanden met ander internationaal nieuws, gaat Vermeulen dieper op het onderwerp in. In de rubriek 'Frontlinie' van het VPRO-radioprogramma 'Bureau Buitenland' op NPO Radio 1 bespreekt Vermeulen samen met andere specialisten deze en aanverwante onderwerpen.

'Frontlinie: Groene apartheid', donderdag 27 januari om 20.25 uur bij de VPRO op NPO 2.