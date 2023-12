'Freeks Wilde Wereld: Larven Special' op Zapp

Tijdens de opnames voor een nieuw seizoen van 'Freeks Wilde Wereld' pikt bioloog Freek Vonk in Costa Rica een groepje onverwachte meelifters op: larven van een human botfly.

Hij besluit ze niet weg te halen, maar uit te laten groeien in zijn been. Hoe ontpoppen deze bijzondere parasieten zich tot volwassen vlieg? Ontdek het in de 'Freeks Wilde Wereld: Larven Special'.

De bekendste bioloog van Nederland reist de hele wereld over, op zoek naar de meest bijzondere dieren. Wanneer hij tijdens zijn reis door Costa Rica larven van een human botfly oppikt, besluit Freek Vonk ze niet weg te halen, maar uit te laten groeien in zijn been. Als gastheer krijgt hij zo de unieke kans om hun metamorfose van dichtbij te volgen en te filmen. En hoe vet is het dat de parasieten zo door hem in leven blijven? Uiteindelijk groeit Kwak, één van zijn drie 'larvenkindjes', uit tot volwassen vlieg. Iedereen kan de levenscyclus en de metamorfose van dit bijzondere dier volgen.

'Freeks Wilde Wereld: Larven Special - Onverwachte Meelifters', zondag 3 december om 17.50 uur bij de VPRO op NPO Zapp.