Frédérique Spigt dinsdag in 'Volle Zalen'

Al zeven seizoenen maakt Cornald Maas intieme, ontroerende en persoonlijke portretten van theaterpersoonlijkheden. In deze aflevering zangeres Frédérique Spigt.

Zij ontvangt Cornald Maas in haar huis in Rotterdam, waar ze vertelt over haar moeder die leed aan een oorlogstrauma. Welke invloed had dat op Frédérique? Sinds corona haar intrede deed is de zangeres met succes een tweede carrière begonnen, die van schilder. De verkoop van schilderijen vormt een welkome extra inkomstenbron, want 'soms was het met alleen muziek toch sappelen.' Spigt gaat dit najaar samen met actrice Annet Malherbe op tournee met liedjes van Elvis Presley.

'Volle Zalen'dinsdag 1 november om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.