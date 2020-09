'Fred van Leer: Alles Uit De Kast': de échte make-over zit vanbinnen!

Foto: TLC - © Discovery Benelux 2019

Stylist en presentator Fred van Leer komt terug met een nieuw seizoen van het TLC-programma 'Alles Uit De Kast'. Het is Fred's missie om de buitenkant van deze vrouwen te veranderen, zodat zij vanbinnen ook een verandering doormaken en hun zelfvertrouwen weer kunnen terugvinden.

Achttien vrouwen met de meest uiteenlopende vormen en maten doen mee, omdat zij moeite hebben om zich te kleden. Maar de échte make-over zit natuurlijk aan de binnenkant. Met de nodige humor, een luisterend oor en natuurlijk het beste stylingadvies van Nederland staat Fred voor de vrouwen klaar en leert hij hen op een andere manier weer naar zichzelf te kijken.

Aan Fred de eervolle taak om zowel van binnen als buiten een complete make-over te realiseren. Het volledige seizoen van 'Fred van Leer: Alles uit de Kast' is vanaf dinsdag 22 september te zien op Dplay. De serie is vanaf dinsdag 20 oktober om 20.30 uur ook te zien bij TLC.

'Dit vind ik toch het mooiste programma om te mogen maken. Ik leer vrouwen om op een andere manier naar zichzelf te kijken. Wat doen de meeste vrouwen als ze voor de spiegel staan? Juist. Ze benoemen datgene wat ze niet mooi vinden als eerste. Focus op wat wél mooi is en kantel waar je minder blij mee bent. Je hebt geen dikke kuiten, maar hele smalle enkels! Ja, zo is het toch een stuk leuker én gezelliger?!', aldus Fred van Leer over het derde seizoen van Alles uit de kast.

Aflevering 1- Selina & Mayla

Fred bezoekt in de eerste aflevering de 27-jarige Selina. Selina heeft een moeilijke jeugd gehad en is sinds haar 16e een lange tijd dakloos geweest. Ze werkte wel, maar verdiende net te weinig om een dak boven haar hoofd te bekostigen. Sinds vier jaar woont Selina samen met haar vriend en ze heeft eindelijk haar leven een beetje op de rit. Maar Selina heeft jarenlang niet gewinkeld, omdat ze geen geld had en nu heeft ze geen idee wat ze moet kopen. Ze is hier zo onzeker door geworden dat ze soms afspraken met haar vriendinnen last-minute afzegt, omdat ze niet weet wat ze aan moet trekken. Kan Fred haar dat laatste zetje geven zodat zij weer echt kan gaan leven in plaats van overleven? De vrijgezelle Mayla (25) struggelt met haar gewicht en is onzeker over haar curves. Ze maakt zich enorm druk om de mening van anderen en twijfelt urenlang voor de spiegel over haar outfit. Mayla koopt met name online en dan vooral wijde, veel te grote (4XL) en ietwat saaie kleding. Zoals zij zelf zegt, ziet ze eruit als een zak aardappelen. En dat matcht niet met hoe zij zich eigenlijk voelt. Kan zij van haar curves gaan houden en kan Fred beiden dames helpen met hun uiterlijke én innerlijke make-over?

Terugblik op het vorige seizoen

Hebben de deelneemsters uit het vorige seizoen de adviezen van Fred weten vast te houden? Fred ontmoet – ruim een jaar later - enkele deelnemers uit het tweede seizoen. Nikki, Macey, Marjorie, Linda, Patricia, Neeltje, Juliette en Nancy zijn Fred nog elke dag dankbaar voor de veranderingen die hij teweeg heeft gebracht. Ze vertellen openhartig over hun leven voor én na deelname aan Alles uit de kast. Ontroerend, emotioneel en hartverwarmend.

Het volledige seizoen van 'Fred van Leer: Alles uit de Kast' inclusief de terugblik op het vorige seizoen is vanaf dinsdag 22 september te zien op Dplay. De serie is vanaf dinsdag 20 oktober om 20.30 uur te zien bij TLC.