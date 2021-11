Frank Lammers komt naar 'De 3 Sterren Camping'

Vandaag is Frank Lammers te gast, die zich net als zijn alter ego Ferry wel thuis voelt op de camping. Hij wordt vergezeld door presentatrice Kim-Lian van der Meij en singer-songwriter Joe Buck.

Nog voordat de dag echt is begonnen krijgt Joe een heuse hagelslag proeverij, legt Kim-Lian een tarotkaartje en wordt Frank alvast lekker gemaakt met alle aanwezige campingspelletjes. De ontspannen dag op de camping wordt gezamenlijk geopend met het uitoefenen van een prachtig oude ambacht: glasblazen. Als afsluiter van deze groepsactiviteit trakteren Joe en Simon het gezelschap op een akoestische uitvoering van Joe’s hit ‘The Way You Take Time’.

'De 3 Sterrren Camping', woensdag 1 december om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 3.