Frank Boeijen is vrijdag 'De Geknipte Gast'

De Nijmeegse zanger Frank Boeijen staat aan de vooravond van een nieuwe theatertour door Nederland en BelgiŽ. In de jaren tachtig was Boeijen ongekend populair en scoorde met zijn Frank Boeijen Groep grote hits.

Het leverde niet alleen een grote schare fans op, maar ook bedreigingen om de boodschap in zijn muziek. Het heeft gemaakt dat Boeijen altijd spaarzaam is geweest over zijn privé en liever via zijn muziek communiceerde. Bij Eus in de kappersstoel kijkt de zanger terug op die periode en praat over de drukte en hectiek van het artiestenbestaan en de voortdurende zoektocht naar de ultieme song die alle tijden en generaties overleeft.

