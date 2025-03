'Focus' woensdag over de gevaren van 'de pornofuik'

Porno kijken is volgens veel seksuologen voor de meeste jongeren onderdeel van hun seksuele ontwikkeling en geeft dus ook geen problemen. Maar uit onderzoek blijkt dat een bepaalde groep jongeren wel gevoelig is voor herhaalde blootstelling aan porno: ze escaleren.

Om steeds weer opgewonden te raken gaan zij die er gevoelig voor zijn op zoek naar steeds extremer materiaal. In sommige gevallen zelfs strafbare beelden zoals seksueel misbruik van kinderen, ook al hebben ze verder geen seksuele gevoelens voor minderjarigen. 'Focus'-presentator Petra Grijzen ontmoet ‘Max’, een jongen die gaandeweg in zo’n pornofuik terechtkwam.

Om online kindermisbruik tegen te gaan, komen wetenschappers op een internationaal symposium samen. Daar praat Petra onder anderen met Kelly van den Heuvel, seksuoloog en onderzoeker bij Stop it Now!, een organisatie die online kindermisbruik wil voorkomen en mensen ondersteunt die worstelen met ongewenste seksuele impulsen. Zij ziet een zorgwekkende toename van het aantal jongeren dat om hulp vraagt.

Wetenschappers doen onderzoek naar het effect van porno op het ontwikkelende brein en proberen uit te zoeken in welke mate seksueel afwijkend gedrag is aangeleerd of aangeboren. Ook wordt er geëxperimenteerd met nieuwe behandelingen om afgegleden jongeren te helpen, waaronder de inzet van EMDR.

'Focus: De pornofuik', woensdag 26 maart om 20.50 uur bij de NTR op NPO 2.