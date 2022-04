'Floortje Naar Het Einde Van De Wereld' in de jungle van Kenia

In de ongerepte wildernis van Kenia, op een plek waar amper toeristen komen, bezoekt Floortje de Nederlandse Manon. Tijdens een van haar vele reizen door Kenia ontmoette ze Sankale, een stamhoofd van de Masai.

Ze werden verliefd en inmiddels woont Manon al vele jaren met hem samen in de hechte Masai-gemeenschap van Sankale. Manon liet het jachtige westerse leven achter zich en voelt zich helemaal op haar plek in dit primitieve en vredige bestaan, midden in de natuur.

