'Floortje Blijft Hier' op stap met Tim Knol

Foto: © BNNVARA 2020

Floortje gaat op pad met muzikant Tim Knol. Sinds zijn optredens door corona zijn weggevallen, is Tim een wandelclub gestart.

Tijdens wandelingen door de mooiste gebieden van Nederland, speelt hij zijn liedjes. Floortje praat met hem over het artiestenvak in deze tijden.

Wiebe woont met zijn vriendin en pasgeboren zoontje in een omgebouwde Engelse dubbeldekker bus tussen de perenbomen in Zeeland. Ze leven zo dicht mogelijk bij de natuur en zijn grotendeels zelfvoorzienend. Ook Wiebes werk draait om duurzaamheid: met zijn zeilschip vervoert hij goederen in Nederland.

En de jonge street art kunstenaar Rosalie maakt een kunstwerk over deze periode.

'Floortje Blijft Hier', vrijdag 4 december om 21.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.