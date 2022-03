Floor keert terug voor de allerlaatste keer

De eigenwijze Floor is aanstaande zondag terug in het allerlaatste seizoen van 'De Regels van Floor'. Opnieuw staat ze voor lastige dilemma's. Want wat als iemand stiekem je dagboek probeert te lezen?

Of als je geen zin hebt om op school over te blijven? Hoe zorg je dat je ‘hard to get’ blijft? Wat doe je als je in dezelfde klas terecht komt als je broer? Floor staat weer voor een aantal lastige keuzes, maar weet altijd een originele oplossing te vinden.

De jeugdserie 'De Regels van Floor' draait om de eigenwijze Floor. Floor vindt dat kinderen, net als volwassenen, hun eigen regels mogen bedenken en dat doet ze dan ook volop. Iedere week komen er twee van die regels aan bod. Ook dit allerlaatste seizoen zijn de hoofdrollen weggelegd voor Bobbie Mulder, Ole Kroes, Elisa Beuger en Ferdi Stofmeel.

Zondag 27 maart

Aflevering 1: Overblijf

Er is een nieuwe overblijf juf op de school van Floor. Ze is superstreng en het eten is vies. De hel, aldus Floor. Toch mag ze van haar ouders niet thuis eten, want er is al voor een jaar overblijven betaald. Ze besluit zelf een lunchpakketje mee te nemen, maar dat valt niet in goede aarde.

Over 'De Regels van Floor'

Het vijfde seizoen van 'De Regels van Floor' wordt geregisseerd door Maurice Trouwborst. Lotte Tabbers, Luuk van Bemmelen, Martijn Hillenius, Maurice Trouwborst en Judith Goudsmit zijn verantwoordelijk voor het scenario. De serie is gebaseerd op de populaire gelijknamige boekenreeks van Marjon Hoffman. Zij is ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van de serie. 'De Regels van Floor' wordt geproduceerd door NL Film in co-productie met VPRO.

'De Regels van Floor,' seizoen 5, vanaf zondag 27 maart wekelijks om 9.05 uur twee afleveringen achter elkaar bij de VPRO op NPO Zapp.