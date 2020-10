Flipje en de belevenissen van bijzondere bewoners van de Betuwe

Tussen de rivieren de Waal en de Lek ligt de Betuwe. Hier in dit wonderschone rivierengebied volgden de camera's van 'Typisch' drie maanden lang het gewone leven van bijzondere streekbewoners.

Wie de Betuwe zegt, zegt natuurlijk kersen. En de bekendste inwoner van deze streek? Die is in heel Nederland bekend! Hij heeft zelfs z’n eigen museum, het Flipje Museum in Tiel. Wekenlang volgde 'Typisch' de vrijwilligers van dit museum. Door het coronavirus hebben zij het druk met het handhaven van de meest ingewikkelde regels. Daar komt nog bij dat Flipje dit jaar zijn 85ste verjaardag viert. En dat gaat gepaard met tal van festiviteiten. Lukt het de vrijwilligers om dit alles in goede banen te leiden?

Ook Piet, ook bekend als Don Piero, komt voorbij in 'Typisch Betuwe'. Deze Betuwenaar, steevast gekleed in tijger-outfit, is beroemd in Tiel en omstreken. Piet is op zoek naar de liefde, gaat hij die ook vinden? Verder maakt de kijker kennis met zwerver Robbie. Ooit was hij het voetbaltalent van de Betuwe. Maar door een blessure raakte hij verslaafd een drank en drugs en raakte aan lagerwal. Hoe ziet het leven van een dakloze in De Betuwe eruit?

Bouwdewijn en zijn moeder Truus bewonen samen Chateau Deux Chauveux. Een stukje Frankrijk in de Betuwe. Moeder en zoon hebben een bijzondere haat-liefde verhouding. Maar hun liefde voor het lelijke eendje bindt hen samen.

De Betuwe herbergt ook een heuse kermisfamilie, de familie Eckelboom. Drie weken lang is het wel en wee van deze kleurrijke familie te zien en wordt de kijker deelgenoot gemaakt van het kermisleven avant la lettre.

'Typisch'-reeks

'Typisch Betuwe' is een onderdeel van de 'Typisch'-reeks, waar EO en BNNVARA afwisselend invulling aan geven.

