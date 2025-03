'Flikken Maastricht' vrijdag op het spoor van een loverboy

Flikken Maastricht op tv

Eva en Wolfs hebben een nieuwe teamchef: Donna Martina. Hun verleden zit een goed functioneren in de weg. Zeker als Donna weigert te luisteren wanneer Wolfs en Eva merken dat ze niet de enige zijn die moeite hebben met Donna.

Eva gaat tegen haar zin aan de slag als teamchef, waardoor Wolfs een moordzaak alleen mag oplossen. Het slachtoffer is een geheimzinnige man met een valse persoonlijkheid. Om uit te zoeken waarom hij vermoord is, moet Wolfs ontdekken wie hij is.