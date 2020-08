'First Dates'-restaurant opent 31 augustus coronaproof haar deuren

Foto: © BNNVARA 2020

Schiet Cupido raak? En leidt de eerste date tot een tweede? Het Nederlandse 'First Dates'-restaurant van gastheer Sergio en barman Victor opent wederom haar deuren! Maar dit keer met een net wat andere indeling.

Want ook het 'First Dates'-restaurant moest de nodige maatregelen treffen. De dates worden op gepaste afstand ontvangen door Victor en Sergio en zitten aan tafels met een breedte van 1,5 meter. Ook de setting waarin dé vraag der vragen wordt gesteld, 'willen jullie elkaar nog eens zien?' is aangepast. Tussen de twee dappere daters zit namelijk een plexiglazen plaat. Ondanks de aanpassingen in het restaurant, krijg je als kijker nog steeds de kans op een unieke kijk in ontroerende, romantische, ongemakkelijke en hilarische dates. Ook dit seizoen komen de meest diverse kandidaten voorbij, van alle leeftijden en seksuele voorkeuren.

Maître Sergio: 'Dit wordt 'op afstand' het beste seizoen ooit. Want als de liefde je raakt, dan maakt 1.5 meter het alléén maar spannender.'

In de eerste aflevering op 31 augustus maakt Frans (82) Joke (78) het hof. Zo zie je maar weer dat liefde geen leeftijd kent. Daarnaast leren we Iliya kennen. Hij was bijna de mooiste man van Nederland. Zijn date Roxann droomt al jaren van een eigen sexy lingerielijn voor mannen, een match made in heaven of gooit de liefde voor een Duitse herdershond toch roet in het eten?

In de tweede aflevering zien we hoe Daan en Marrie, op het eerste gezicht twee gewone studenten, elkaar herkennen in het verdriet om hun bijzondere jeugd. Leren we romanticus Nofar kennen die precies weet wat ze zoekt in een partner en verklapt Angela aan haar date, de kok Buck, dat ze echt niet kan koken.

'First Dates', vanaf maandag 31 augustus elke werkdag om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 3.