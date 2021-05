Filmmaker Mari Sanders in actie tegen negatieve beeldvorming rond mensen met een handicap

In de laatste aflevering van het EO-programma 'Mari Staat Op' komt Mari Sanders in actie om de beeldvorming rond mensen met een handicap te veranderen.

Mari: 'Het feit dat ik niet kan lopen, is niet de echte beperking. Het feit dat de samenleving hier niet mee om kan gaan, is de echte beperking.' Samen met andere mensen met een handicap laat hij in het programma zien dat hij meer kan dan vaak wordt gedacht.

Mari Sanders: 'Na mijn reis door Nederland om te ontdekken hoe we in ons land omgaan met mensen met een handicap, is het tijd voor actie. Te vaak word ik gezien als hulpbehoevend en kwetsbaar. Mij wordt bijvoorbeeld dagelijks gevraagd of ik hulp nodig heb. Met hulp aanbieden is natuurlijk niets mis, maar als ik zeg dat ik het zelf kan, lijken mensen dat niet te horen of niet te willen horen. Regelmatig spreek ik andere mensen met een handicap die dit herkennen. Zij ervaren ook dat mensen vaak niet weten hoe ze om moeten gaan met iemand met een beperking. In de laatste aflevering willen wij afrekenen met dat hulpbehoevende imago van mensen met een handicap. Met dit alledaagse voorbeeld wil ik een grotere vraag stellen: hebben we in Nederland het juiste beeld van handicap? Worden mensen met een handicap wel als echt gelijkwaardig gezien?'

Hulp nodig?

In de aflevering is te zien hoe Mari een reclamebureau inschakelt om een campagne te starten. Al snel ontstaat het idee om de hulpvraag om te draaien. Mari gaat, samen met drie andere mensen met een beperking, de straat op om hulp aan te bieden aan de niet gehandicapte medemens. Het levert hilarische en soms pijnlijke situaties op. Via de site vraagheteerst.nl wordt daarnaast aan de hand van filmpjes uitgelegd dat ongevraagd hulp opdringen vaak vervelend is voor mensen met een handicap.

EO-eindredacteur Arie Rijneveld: 'Eerlijk gezegd heb ik me er ook weleens schuldig aan gemaakt: uit goede bedoeling iemand met een beperking hulp aanbieden en er gemakshalve vanuit gaan dat die hulp ook heel gewenst is. Best gênant eigenlijk. Volkomen terecht dat Mari hiertegen in verweer komt. Deze ludieke actie zette mij in elk geval aan het denken en hopelijk geldt dat ook voor de kijkers. Laten we mensen met een handicap alsjeblieft gelijkwaardig behandelen.'

Kijk de laatste aflevering van 'Mari Staat Op' zondag 30 mei om 20.25 uur op NPO 2 en kijk de eerste drie afleveringen terug via NPO Start.