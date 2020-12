Filmklassiekers bij MAX

MAX zendt tal van filmklassiekers uit in december, zoals 'Tootsie', 'The Muppets Take Manhattan' en 'When Harry Met Sally'. De filmklassiekers zijn vanaf maandag 21 december, rond 14.00 uur te zien op NPO 2.

Maandag 21 december om 14.15 uur op NPO 2 - 'The Pink Panther' (hh)

Prinses Dala verblijft in een luxe vakantieoord en zij is in het bezit van de grootste diamant ter wereld, de Pink Panther. In het oord verblijft ook de charmante Charles Lytton, die eigenlijk een juwelendief is. Natuurlijk heeft hij zijn oog gericht op de diamant.

Dinsdag 22 december om 14.15 uur op NPO 2 – 'The Party' (hh)

De Indiase acteur Hrundi V. Bakshi (Peter Sellers) maakt er een zooitje van tijdens de opnames van een kostuumdrama en wordt toegevoegd aan de 'ontsla deze persoon-lijst'. Als er een fout wordt gemaakt met twee namenlijsten, komt zijn naam te staan op de gastenlijst van een elite-feest. Hij gaat ernaartoe en iedereen neemt aan dat hij gewoon uitgenodigd is. Dan beginnen de misverstanden.

Woensdag 23 december om 14.15 uur op NPO 2 – 'My Girl' (hh)

Vada is geobsedeerd door de dood. Haar moeder is jaren geleden overleden en haar vader is begrafenisondernemer. Vada is bevriend met Thomas, die allergisch is voor zowat alles. Hij is de enige die haar vreemde kuren begrijpt. Als haar vader de vlotte Shelly in dienst neemt en verliefd op haar wordt, doet Vada er alles aan om de relatie te verbreken.

Donderdag 24 december om 14.00 uur op NPO 2 – 'Tootsie'

Dustin Hoffman speelt Michael Dorsey, een werkloze acteur. Hij komt als man niet aan de bak, omdat hij bekend staat als een zeurpiet. Maar dan gooit hij het roer om. Hij gaat solliciteren als 'Dorothy Michaels' en krijgt een rol in een tv-serie. De serie wordt een succes en Dorothy een nationale heldin. Als hij daarbij ook nog verliefd wordt op een actrice uit de serie, loopt alles uit de hand.

Vrijdag 25 december om 13.20 uur op NPO 2 – 'The Muppets Take Manhattan'

Net nadat de Muppets zijn afgestudeerd van de toneelschool reizen ze af naar New York om hun succesvolle musical Manhattan Melodies voort te zetten op Broadway. Dat blijkt een stuk lastiger dan gedacht, dus wanneer ze na enkele maanden nog niets hebben bereikt, gaat iedereen zijn eigen weg en valt het gezelschap uit elkaar. Kermit blijft echter achter om zijn droom na te jagen.

Dinsdag 29 december om 13.55 uur op NPO 2 – 'The Way We Were' (hh)

Hubbell en Katie ontmoeten elkaar op de universiteit. Ondanks de grote tegenstellingen voelen ze zich tot elkaar aangetrokken. Ze verliezen elkaar uit het oog, tot ze tijdens de oorlog weer in contact komen met elkaar. 'The Way We Were' is een liefdesverhaal met onder meer Barbara Streisand en Robert Redford.

Woensdag 30 december om 13.35 uur op NPO 2 – 'Irma La Douce' (hh)

'Irma la Douce' is een Amerikaanse romantische komedie uit 1963 van Billy Wilder, met in de hoofdrollen Jack Lemmon en Shirley MacLaine. De film is gebaseerd op de gelijknamige musical van Marguerite Monnot. Een bitterzoete komedie over de naïeve Parijse politieagent Nestor Patou (Lemmon) die een verhouding krijgt met een prostituee (MacLaine) en zich als haar nieuwe beschermheer opwerpt.

Donderdag 31 december om 14.25 uur op NPO 2 – 'When Harry Met Sally'

Verwoest seks een perfecte relatie tussen een man en een vrouw? Daarover discussiëren Harry en Sally tijdens hun reis van Chicago naar New York. Elf jaar later hebben zij het antwoord nog steeds niet gevonden. Zullen deze twee vrienden ooit accepteren dat ze voor elkaar gemaakt zijn of zullen ze blijven ontkennen dat ze tot elkaar aangetrokken waren vanaf het eerste moment?

Vrijdag 1 januari om 13.30 uur op NPO 2 – 'Funny Girl' (hh)

Fanny droomt van een carrière in het theater. Op een dag krijgt ze de kans om op te treden in Keeney's Music Hall. Haar debuut als showballetmeisje zorgt ervoor dat ze een contract krijgt als comédienne, en ze groeit uit tot een grote ster.

