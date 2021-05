Filmklassieker 'A Fish Called Wanda' bij MAX

MAX zendt zondag 23 mei om 22.45 uur op NPO 2 'A Fish Called Wanda' uit. De filmklassieker uit 1988 vertelt het verhaal van vier mensen die samen een juwelenroof plannen.

Wanda en Otto, twee Amerikaanse criminelen, zijn in Engeland voor een juwelenroof. Ze willen de buit echter niet delen met hun twee compagnons; George en Ken. Wanda en Otto besluiten dat het een goed idee is om de politie in te lichten over George.

De film is een grote komische hit met John Cleese, Michael Palin, Jamie Lee Curtis en Kevin Kline. De regie was in handen van de Britse komedie-veteraan Charles Crichton.

'Filmklassieker: A Fish Called Wanda', zondag 23 mei, om 22.45 uur op NPO 2.