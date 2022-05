'Filemon en de Complotten' zoekt maandag rapper Bouke op

Filemon wil weten wat de drijfveren zijn van mensen die op de barricade staan. Willem Engel, de voorman van Viruswaarheid, spreekt zich uit tegen het coronabeleid en spant rechtszaken aan tegen de staat.

De politie houdt hem nauwlettend in de gaten en heeft hem onlangs twee keer gearresteerd. Petra gelooft dat de coronapandemie een vooropgezet plan is om de wereldbevolking te laten krimpen. Ze organiseert bijeenkomsten om hier aandacht voor te vragen. Rapper Bouke roept in zijn muziek op om in opstand te komen tegen de Nederlandse overheid. Dit doet hij vanuit Andalusië, waar hij naartoe is gevlucht om los te komen van de Nederlandse staat.

'Filemon en de Complotten', maandag 30 mei om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 3.