Feestelijk koken met 24Kitchen in december

In 'Snel met Miljuschka - Kerst' helpt Miljuschka je speciaal voor de feestdagen in korte tijd aan de lekkerste gerechten. Want juist dan wil je iets bijzonders op tafel zetten, maar niet de hele avond in de keuken staan.

Van Miljuschka krijg je inspiratie voor de mooiste, lekkerste, maar ook stiekem hele makkelijke gerechten. Zodat je ook tijdens de feestdagen genoeg tijd hebt om met familie en vrienden aan tafel te genieten.

SNEL MET MILJUSCHKA - KERST

Vanaf 12 december, elke werkdag om 18.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW

JAMIE'S CHRISTMAS SPECIALS

JAMIE'S ONE PAN WONDERS AT CHRISTMAS

Jamie geeft in deze kerstspecials de ultieme gids voor briljante eenvoudige maaltijden met een heerlijke reeks gerechten die allemaal, zoals de titel al een beetje verklapt, in ÉÉN pan of schaal worden bereid. Elke maaltijd is speciaal door Jamie samengesteld om aan onze kerstbehoeftes te voldoen. Jamie helpt jou heerlijke maaltijden te bereiden voor deze prachtige tijd van het jaar.

Op 22 december, een dubbele aflevering om 20.00 en 21.00 uur op 24Kitchen.

JAMIE: TOGETHER AT CHRISTMAS

Tijdens twee kerstafleveringen nodigt Jamie ons uit in zijn keuken en deelt hij een feestelijk menu met cocktails, hapjes, gerechten om te delen en een verbluffend dessert, plus een geweldig alternatief voor het traditionele gebraad bij een kerstdiner, dat toch alle feestelijke garnering bevat! Voor stressvrije feestdagen, met veel eenvoudig te bereiden ideeën, zodat je jouw vrienden en familie kunt verrassen zonder te lang in de keuken te hoeven staan. Dus of je nou 4 of 24 mensen uitnodigt voor het kerstdiner, Jamie zal je er stap voor stap doorheen leiden en maakt het samen zijn extra verrukkelijk.

Op 15 december, een dubbele aflevering om 19.00 en 20.00 uur op 24Kitchen.

JAMIE: EASY CHRISTMAS COUNTDOWN

Jamie is terug voor Kerst en dit jaar wordt het de beste ooit. Met een meesterplan ter voorbereiding op het grote festijn beginnen we al vroeg, zodat alles perfect verloopt en er meer tijd overblijft om met jouw dierbaren van de dag te genieten. Jamie laat ons zien hoe we de aanloop naar Kerst in goede banen kunnen leiden, met zoveel mogelijk gerechten en lekkernijen die al van tevoren zijn bereid. 'Jamie's Easy Christmas Countdown' biedt boordevolle tips en trucs en is jouw geheime wapen voor een geweldige eerste kerstdag.

Op 22 december, om 19.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW

AINSLEY'S CHRISTMAS GOOD MOOD FOOD

Vergezel Ainsley en vrienden in deze speciale aflevering van 'Ainsley's Christmas Good Mood Food'. Ainsley en vriend Olly Smith beginnen de feestelijke pret met hapjes en cocktails, een perfecte manier om gasten te begroeten. Toneel- en filmster Shane Richie helpt Ainsley een Biryani te maken die boordevol smaak zit. Chef-kok en Ready Steady Cook-ster Brian Turner neemt de kookplaat over om een heerlijk eendengerecht te bereiden. Daarna voegt Shirley Ballas, hoofdjurylid van Strictly Come Dancing, zich bij Ainsley en Olly voor het dessert.

Op 26 december, maandag om 19.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW

'BBQStreet: Winter BBQ S3'

Tijdens deze winterdagen komt 'BBQStreet' met 'Winter BBQ S3'. Gepresenteerd door Nederlands en Belgisch beste en bekendste grillmasters Peter de Clercq, Ralph de Kok, Harm Jan Bloem en Jadis Schreuder. De presentatoren laten zien hoe jij thuis ook in de winter de lekkerste gerechten kunt bereiden met een barbecue. Of het nu gas, elektrisch of met houtskool is, we zorgen voor de mooiste en lekkerste gerechten.

Vanaf 26 december, elke werkdag om 17.30 uur op 24Kitchen.