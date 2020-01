Februari op Eurosport 1

Sneeuw, sneeuw en nog meer sneeuw op Eurosport in februari. Van de pistes is Crans-Montana tot de langlaufwedstrijden in Are.

De wereldbekerwedstrijden volgen elkaar in rap tempo op en er is amper tijd voor rust. Zowel voor de kijker als de sporter. Elke carve, elke afzet, elke sprong. Eurosport is erbij, zowel live als on-demand.

Wintersport

Alpineskiën

8 & 9 februari - World Cup (reuzen-) slalom Chamonix

9 februari - World Cup Super G Partenkirch

15 & 16 februari - World Cup (reuzen-) slalom vrouwen

22 & 23 februari - World cup Crans Montana Vrouwen

29 februari & 1 maart - World cup mannen Hinterstoder

1 maart - World cup vrouwen La Thuile

Langlaufen

15 februari - World Cup (Ski Tour) Östersund

18 februari - World Cup (Ski Tour) Are

20 februari - World Cup (Ski Tour) Storlien-Meraker

Schansspringen

7 tm 9 februari - World Cup Willingen

14 tm 16 februari - World Cup Tayplitz/Bad Mittern

28 februari tm 1 maart - World Cup Lahti

Noordse Combinatie

8 & 9 februari - World Cup Otepaa

22 & 23 februari - World Cup

Biatlon

13 tm 23 februari - Wereldkampioenschappen Antholz

26 & 27 februari - European Championships Otepaa

Rodelen

14 februari - Wereldkampioenschap Sochi

22 & 23 februari - World Cup Winterberg

Freestyle

15 februari - skiën - World Cup Slopestyle

Biatlon

Het enige wereldkampioenschap in de sneeuw van dit seizoen: van 12 tot 23 februari strijden de biatleten voor de medailles. Voor de toeschouwer een waar genot om naar te kijken. Spanning van begin tot eind en met elke schietbeurt kunnen de medaillekansen verkeken zijn. Vorig jaar won geen enkele atleet tweemaal goud op een individueel onderdeel. Het wereldkampioenschap biatlon in Antholz-Anterselva, Italië mag je niet missen.

Wielrennen

Weg



26 januari tm 1 februari - Vuelta a San Juan

9 februari - Volta a la Comunitat Valencia etappe 5

23 februari tm 1 maart - Tour of Hainan

24 tm 27 februari - UAE Tour

De banden zijn opgepompt en de ketting is gesmeerd. Het wielerseizoen in Europa gaat vol van start. In Spanje worden de bergen in de Algarve opgezocht. Tegelijkertijd wordt er in Andalusia gekoerst waar Jakob Fuglsang zijn succesvolle seizoen 2019 begon met een overwinning van het algemeen klassement. Ook staat de ronde van Valencia weer op het programma. Mocht dat je koershart niet genoeg vullen wees dan niet getreurd. Ook worden de zandvlaktes opgezocht bij de Tour of Oman en de UAE Tour. De renners zijn er klaar voor. Jij toch ook?

Veldrijden

1 februari - Veldrijden - Wereldkampioenschap Vrouwen *

2 februari - Veldrijden - Wereldkampioenschap Mannen *

5 februari - Veldrijden - Ethias Cross Maldegem

8 februari - Veldrijden - DVV Trofee Lille

16 februari - Veldrijden - Ethias Cross Hulst

22 februari - Veldrijden - Rectavit Series Leuven

*Eurosport 1 onder voorbehoud

De climax van het cyclocross-seizoen. Op 1 en 2 februari vinden in het Zwitserse Dübendorf de Wereldkampioenschappen veldrijden plaats. Waar de renners normaal gesproken in de bossen of in de duinen fietsen, laten ze dat deze keer achter zich. Het ongelijke parcours wordt ingeruild voor een volledig vlak parcours…op een vliegveld! Regerend wereldkampioen Mathieu van der Poel mag dus aan de slag bij deze, waarschijnlijk snelle cross. Kunnen mannen als Eli Iserbyt en Toon Aerts misschien de hegemonie van de 25-jarige alleskunner doorbreken?

Baanwielrennen

26 februari tm 1 maart - Baanwielrennen - World Championships Berlijn*

*Eurosport 1 onder voorbehoud

Van 26 februari t/m 1 maart strijden Hoogland, Lavreysen en co. in Berlijn voor het eremetaal op het WK baanwielrennen. In 2018 stonden de Nederlanders het meest van allemaal op het hoogste podium. Maar liefst twaalf medailles werden er behaald. Meer dan landen als Duitsland, Groot-Brittannië en Australië. In de Berlijnse Velodrom krijgen de kampioenen dit jaar de kans om zich opnieuw te bewijzen. Het belooft een spannende strijd te worden, bijvoorbeeld bij de Nederlanders onderling. Kan Jeffrey Hoogland de wereldkampioen, en tevens zijn (trainings)maatje, Harrie Lavreysen van de troon stoten en de trui van hem overnemen?

Tennis

1 februari - Tennis Australian Open - Finales

2 februari - Tennis Australian Open - Finales

De finales van het grootste tennistoernooi op het zuidelijk halfrond zijn live te zien op Eurosport 1. Op zaterdag 1 en zondag 2 februari worden de titels verdeeld. Kan het tienertalent Coco Gauff verrassen of haalt Kiki Bertens eindelijk haar felbegeerde eerste Grand Slam titel binnen?

Bij de mannen is Rafael Nadal erop gebrand om zijn verloren finale tegen Novak Dokivic van de vorige editie te revancheren. Ook Roger Federer wil zijn teleurstellende vroege uitschakeling van vorig jaar doen vergeten.